109學年度UBL大專棒球聯賽冠軍戰，北市大學團隊敲出14支安打，加上投手許育銘、楊孟沅聯手壓制國立體大打線，終場以8比1封王，奪下暌違21年的冠軍。

國體大此役動員7名投手卻無法壓制北市大打線，北市大在4局上突破國體大防線，靠著5支安打、1次觸身球，一口氣打了9人次、攻下4分奠定勝基，最後3個半局也都有分數進帳，最後讓國體大劉俊豪敲出游擊方向飛球出局，喜迎相隔多年的金盃。

北市大上次在大專盃奪冠已是88學年度，當時陣中還有大學長王建民；奪下暌違21年的冠軍，兩次都參與到的廖文男有感而發地說，「21年前我可以一次換掉場上9位選手，這次是一個都無法換，所以說我認為他們是最棒的，賽前我有交代說要展現韌性，創造21年來的歷史，他們做到了。」

前任北市大總教練高英傑甫從學校退休，前往中信兄弟接任董事長一職，廖文男感激「高總」這些年來讓他在場上發揮，並獻上這一冠致敬，「這是送給他最好的禮物。」另外，廖文男也提及桃園基層棒球的幕後推手張滄彬，和平鎮高中青棒隊總教練吳柏宏都是傑出校友，「他們倆人很支持母校，將好的選手送過來。」

北市大教練廖文男（中）。（鄭任南攝）

高中才接受正規棒球訓練的許育銘，生涯首度扛下冠軍戰先發投手角色，最終繳出6.1局，飆出8次三振，僅被敲5支安打、失1分的好表現，也獲得功勞獎。

許育銘透露，昨天4強賽後接獲先發令，此役就是放開來投，「之前在複賽時就有先發碰上國體大，但當時5局吞敗，這次想要討回來，也想為球隊創造紀錄，大四最後一次的大專盃奪冠，也是個完美結局。」

許育銘曾在2017、2020年2度叩關中職未果，但這並未澆熄他想要挑戰職棒的心，今年他也決定再度報名中職選秀，盼能一圓職棒夢，這段時間他也針對球速、體能做加強，盼能獲得球團青睞，「我覺的我的優勢就是敢勇於對決，就算是壘上有人時也是，不會閃躲。」

台北市大投手許育銘先發6.1局飆出8次三振。（鄭任南攝）

台北市大蔣宗錡單場3安猛打賞，還貢獻2分打點。（鄭任南攝）

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