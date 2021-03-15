美國十年期公債殖利率和黃金走勢兩者有很強的負相關性。當實際利率走低，黃金就更有優勢，所以金價會走高，而當實際利率走高時，黃金的持有成本提升，從而打壓金價。富邦證券表示，在經濟復甦階段，因各國銀行持續的貨幣寬鬆及通膨回升，受到抗通膨需求及工業需求帶動下，則相對有利於同時具有金融屬性與商品屬性的白銀。

白銀雖然跟黃金一樣也有金融屬性，但其商品屬性更強。白銀具有良好的延展性、導電性和熱導率，因此白銀在製造業中廣泛應用。傳統白銀消費領域如珠寶首飾、鑄幣需求雖呈下降趨勢，但隨著電子工業的高速發展，以及太陽能光伏、新能源等新興行業的興起，白銀在工業應用方面的需求對白銀的影響開始增大。

金銀價格比是一盎司黃金價格除以一盎司白銀價格的比率，也就是當1盎司的黃金，能夠換取多少盎司的白銀。金銀價格比在過往區間的相對高位時，代表黃金相對於白銀是偏貴了，但此時金銀比收斂有可能黃金價格回跌或白銀價格上漲。

富邦證券表示，黃金與白銀雖然同為貴金屬，但是黃金產量相對白銀少，所以當經濟越不景氣，工業生產不熱絡下，黃金就比白銀更保值。白銀很大程度的被運用於工業生產，因此，景氣好工業生產熱絡時，白銀的工業需求也就會增加。

雖然白銀與黃金一樣也有投資與首飾的需求，但是白銀的使用量最多的是工業與綠能需求，約占每年白銀的需求量半數以上。受到拜登的綠能新政帶動下，使白銀需求有望持續增加。

富邦證券表示，拜登綠色新政將在4年內投入2兆美元，當中有兩大重點，第一是推動電動車快速普及第二是發展綠能。2019年能源與氣候情報局（ECIU）的報告，全球實施減碳立法的國家或企業，已涵蓋全球16%的GDP。

富邦證券提醒，在景氣復甦階段，因為各國銀行持續的貨幣寬鬆及通膨回升，受到抗通膨需求及工業需求帶動下，有利於同時具有金融屬性與商品屬性的白銀。

在景氣復甦期間漲幅高低排序為白銀優於銅，銅優於黃金，呈現金銅比、金銀比及銅銀比下降，例如2009-2011年與2020年5月以來，在主要國家央行持續擴大貨幣寬鬆，推動經濟邁向復甦下，白銀價格表現最為亮眼。因此在預期經濟逐漸復甦與綠能需求帶動下，白銀的表現將可望讓投資人眼睛為之一亮。

(工商 )