曾經我寫了一篇文章，主題是紙幣是債務憑證，它的發行要償還。編輯部在排版時，有位博士從旁邊走過，脫口而出地說，紙幣有國家信用擔保，還什麼還？我的編輯被說得有點發毛，他問我，怎麼回答。我說，信用就是償還，沒有償還就沒有信用。國家信用擔保就是國家擔保的償還，並非不還。紙幣發行要償還，這可能是個讓人大跌眼鏡的論斷。

以美元的發行為例，美國財政部發行國債賣給公眾，美聯儲再買公眾的國債，美元發行增加。然後，公眾用美元生產經營後納稅，財政部拿稅款去贖回國債。此時，美元還給美聯儲，國債還給財政部，增發美元和國債都退出流通消失。美聯儲買國債發美元，其實就是以國債為抵押，給財政提供貸款。財政贖回國債，是用稅款償還美聯儲的貸款，而稅款則產生於財政給公眾提供服務的回報。紙幣的印刷成本不超過1毛，卻能當100元來流通轉讓。公眾接受它，就是因為它可以買政府100元的公共服務。否則，公眾不會放棄價值100元的商品，接受1毛錢成本的紙幣。可見紙幣是政府的債務憑證，它的擔保是政府的公共服務。納稅是公眾收回債權，也是紙幣作為債務憑證實現了償還。

人類第一張紙—交子出現在大宋王朝，那是錢莊票號簽發的銀票。為了避免銀票發多造成擠兌和倒閉，所以錢莊票號都自覺控制銀票與庫存白銀的數量比例。朝廷只知道銀票可以流通，卻看不到它背後的白銀支撐，所以一個勁地擠壓錢莊票號，多發銀票，從而造成通脹。有文章說，交子的早熟是大宋覆滅的一個重要原因。從交子演變出銀行券，再演變成紙幣，前兩者的可兌換黃金白銀，到後者則不可兌換，但它的償還性本質不變，只是用政府公共服務的價值來替代貴金屬的價值。如果沒有償還的約束，財政一定不考慮它所能提供的公共服務，勢必將紙幣發得鋪天蓋地，從而毫無信用可言。所以紙幣的發行就是以財政償還能力，即未來的稅收為擔保和約束，這就等同於錢莊票號以黃金白銀的儲備為擔保。當然不排除美聯儲超過其償還能力發行美元的可能，但畢竟他們在理論上確定美元發行必須償還，在實操上安排償還的機制，這不能不是它們紙幣發行的總量遠低於我們的一個重要原因，因為我們至今沒有償還的理論與償還的制度安排。

在我們的理論中，貨幣是固定充當一般等價物的特殊商品。這個定義非常值得商榷，更不用說在紙幣時代。因為商品交換本來就不是等價的，如果等價，交換得不到額外的好處，那就自己生產，沒有必要交換。而且交換貌似發生在不同人之間，實際上卻是每個人各自得失的比較。上班族不會考慮老闆賺多少，而只要自己體力腦力的耗費小於收入。買化妝品的不會比較廠商的耗費與自己付出貨幣的關係，而只考量抹在臉上的效果與付出貨幣的關係。這裡還不討論根本不含勞動時間，產品沒有成型、與勞動價值毫無關係的跨時間交易。可見商品價值評價的因人而異和交換的各取所需。既然沒有等價交換，就沒有一般等價物，那麼貨幣只是價格標準和交易媒介。也就是儘管大家對商品價值的判斷天差地別，但是大家都用貨幣單位度量各自的判斷。你認為值1000，我認為值500，價值絕對不相等，但衡量的單位都是元，所以貨幣沒法是一般等價物。

金屬貨幣面值與內在價值一致，所以無需兌換，也不必償還。紙幣只是金屬貨幣的衍生物和代表，所以紙幣要以依附金屬貨幣的兌換性，保障和維繫自己的信用。進而納稅可以用紙幣，則紙幣就用來購買政府的公共服務，紙幣信用由對金屬貨幣的可兌換性就轉移到公共服務的償還性上來。由此財政未來的稅收成了紙幣發行的依據和約束，美元就成了財政提前使用的未來的稅收。

作為固定充當一般等價物的特殊商品，人民幣發行就無需償還，這就沒有理由不多發。可見與其控制發行，不如將人民幣的定義由一般等價物轉移到債務憑證上來。

（作者為大陸學者，授權中時新聞網刊登）