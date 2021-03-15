考試院數位轉型委員會正式啟動，今天召開首次會議，延攬蕃薯藤創辦人陳正然等多位專家參與。考試院長黃榮村表示，考試院長期以來建置考試及文官制度資料等大規模的資料庫，未來將研議適度開放共享。國家考試、及格證書等與民眾相關事項也會強化數位化服務。

今天的會議由黃榮村親自主持，並就委員會的任務分工與未來運作、推動資料開放、以及國家考試數位轉型等議題進行討論。

黃榮村表示，考試院執掌國家考試、文官制度、公務人員訓練及退撫基金運作等事項，涉及資安層面甚廣，為確保資訊安全，對於數位轉型及數位治理品質的提升，目前已刻不容緩。

此外，他說，考試院長期以來建置考試及文官制度資料等大規模的資料庫，未來可研議適度開放共享，並善用資料的分析作為決策基礎。至於國家考試、及格證書等與民眾息息相關的事項，更應該強化數位化的服務。

考試院數位轉型委員會的成立，除了設定清晰的政策方向、以凝聚內部能量的考量外，他也希望打開考試院的大門，邀請相關領域專家來共襄盛舉。

在12名委員當中，除了考試院正副院長、三位部會首長、及具有科技背景的考試委員姚立德之外，特別邀請蕃薯藤創辦人陳正然、台大教授廖婉君及政大教授朱斌妤等專家，以及富有相關行政實務經驗的政務官，包括國安會諮詢委員李漢銘、行政院政務委員郭耀煌、行政院人事行政總處副人事長蘇俊榮加入，讓意見能夠更加多元完整，並藉此強化與跨院政府部門的合作。

考試院秘書長劉建忻會後表示，今天會議第一項議題為「資料開放(Open Data)」，與會委員就推動小組設置要點及作業原則二項草案，廣泛交換意見；黃榮村也裁示參酌委員意見，儘速成立資料開放推動小組，整合院部的力量共同來落實。

劉建忻指出，考試院數位轉型的工作，已經明列強化全院資訊安全及聯防體系、國家考試電腦化、公務人力資料整合運用、國家考試及格證書數位化以及資料開放(Open Data)等5項子計畫，今天會議也決定，將公務人員數位能力培訓列為第6項子計畫，將於未來會議中陸續提報討論。

(中時 )