小禎、陳零九及婁峻碩主持衛視中文台電玩節目《CARRY吧 玩家們》，4月11日首播，為讓玩家們和觀眾能身歷其境遊戲世界，製作團隊精心設計戰隊服和主持人風格二次元Q版人物，讓3位主持人看到Q版人物，直呼比真人還可愛。小禎和兩位年紀比她小的「九婁」首次合作，被問到如何溝通，她一派輕鬆表示因為身邊很多跟他們同年級的朋友，加上弟弟胡釋安年紀也相近，溝通不是問題。

小禎期待合作，認為陳零九、婁峻碩是很多年輕人的偶像，女兒Emma那輩更是喜歡他們，本來女兒還想來探班，結果因為怕看到偶像本人會太害羞而作罷。婁峻碩則說一開始知道要跟小禎合作其實有點害怕，因為之前看她的節目會覺得個性稍嚴肅些，小禎馬上接話：「我們外景節目是嚴肅的啊，你以為喔？」冷面笑匠的功力讓婁峻碩放鬆不少，他頗有默契接綜藝梗笑說：「好害怕喔。」

陳零九（左起）、小禎與婁峻碩攜手合作。（衛視中文台提供）

至於陳零九談到跟小禎第一次接觸的感想，「很棒，跟著小禎姊就對了。」主持前輩小禎還笑問：「你們會喝酒嗎？」婁峻碩馬上說「會」，讓她笑說：「那就會合啦，不怕。」這時陳零九卻說：「我覺得酒很難喝，不過為了小禎姊，我可以喝一點淡酒精飲料。」讓身為好友的婁峻碩忍不住吐槽他不如喝汽水就好。

(中時 )