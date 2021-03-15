中華婦女聯合會理事長何建華，被台北地檢署依《國家安全法》發展組織等罪起訴。台北地院今開庭，何喊冤說，她只是帶陸配姊妹們出去玩、回大陸探親，或是轉貼新聞、臉書連結給大陸朋友，所作所為跟統戰無關，如何危害國家安全？痛批檢方根本是栽贓。

檢方起訴指出，何建華涉嫌收受大陸統戰部的金援，長期以「陸配回娘家」、「兩岸婚姻家庭」等名義舉辦活動，藉此吸收陸配返中施予統戰思想教育，在台發展組織；總統選舉前，另接受大陸全國台灣同學會副會長黃信諭指示，渲染「蔡英文博士學歷造假」等不實訊息，還受中國北京市台灣事務辦公室調研員王正智指導，涉嫌情蒐、舉報台獨人士。

何建華否認犯行，強調她參加這些活動，很多時候都只是過過場，根本沒有起訴所指控的接受大陸統戰部指示；至於全國台聯會提供陸配落地招待，其實台灣不管什麼團體、政黨去，都會受到一樣招待，只是正常交流，有的團體一個月去好幾團，她們中華婦聯會的次數並不多，活動跟統戰完全無關，純粹是讓陸配回娘家。

何建華說，她跟王正智沒有隸屬關係，許多對話內容都只是閒聊，因為王看不到台灣臉書，她有時就會幫王找某些人的臉書，或是相關時事的新聞連結，轉貼給王參考；另黃信諭本身也是在外國求學的博士，也覺得蔡英文學位有疑慮，當時新聞都有報導，台灣也有一些團體發起抗議活動，她剛好是做服裝的，黃因此捐錢向她買衣服贊助這些活動。

何建華無奈表示，陸配在台灣生活常常會面臨一些困難，甚至有姊妹因為家庭變故，或遭受家暴等，在台又沒有朋友，因而輕生；中華婦聯會希望普查陸配，就是要主動給予姊妹們幫助，她接受統促黨提名不分區立委、希望參政，也是想替姊妹們發聲、維護權利，根本不是要發展組織。

何建華庭後受訪說，她現在是中華民國人，但她也是大陸人，總不能因為嫁來台灣，就要她與列祖列宗斷絕關係，她也應享有中華民國憲法保障的權利；她只是帶姊妹們出去玩、回娘家，或是在通訊軟體上轉貼臉書、新聞給大陸朋友，就被指控違反國安法，根本是栽贓。

何建華並質疑，她曾獲統促黨提名不分區立委，招待陸配去金廈旅遊一事，因而遭檢方起訴賄選，法院去年12月已判無罪確定，同一件事實卻又被依國安法起訴。對此檢方回應，檢方認為違反國安法非同小可，非常重視，且此事是統戰手段的其中一環，因此要在起訴中完整呈現。

(中時 )