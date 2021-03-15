歐盟一些國家正在考慮與俄羅斯「衛星V」新冠疫苗製造商就引進甚至生產該疫苗展開談判。瑞典有關當局則表示，瑞典可能6月就能獲得「衛星V」。

俄羅斯衛星通訊社報導，歐盟成員國中，匈牙利和斯洛伐克已購買衛星V疫苗，捷克對該疫苗表示感興趣。義大利則正在研究於羅馬附近的ReiThera公司生產衛星V的可能性。歐洲藥品管理局（EMA）3月4日對俄製疫苗展開檢查，知情人士稱，可能於5月做出最終批准決定。

衛星V是俄羅斯加馬列亞流行病與微生物學國家研究中心研發的人類腺病毒載體疫苗，2020年8月獲俄羅斯衛生部註冊，是世界第一款得到註冊的新冠疫苗。

國際權威醫學期刊《刺胳針》今年2月2日刊登了衛星V臨床試驗結果，數據顯示很高的有效性、免疫原性和安全性，疫苗有效性為91.6％。衛星V並能100％預防新冠重症。

瑞典疫苗協調員貝格斯特倫向當地媒體透露，瑞典可能在6月就能獲得衛星V。他說，衛星V或將成為對當前接種計劃的補充，「很可能那些最後一批接種的人會接種這款疫苗。」

(中時 )