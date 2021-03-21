新竹市長林智堅（中）將會遵守疾病管制署指示，在可以施打疫苗時，率先施打。（莊旻靜攝）

副總統賴清德21日前往新竹國賓飯店參加「北東部暨金馬12縣市醫師公會研討會」，新竹市長林智堅也一同出席，賴清德並未受訪、回應，林智堅則呼籲，民眾要團結一心抗疫，他也會遵守中央流行疫情指揮中心的順序，接種疫苗。

賴清德過去未曾出席「北東部暨金馬12縣市醫師公會研討會」，此次參與引發外界對於是否布局2024年選總統的猜想，不過他並未回應此問題，新竹市醫師公會理事長邱國華也澄清，賴副總統出席「非常特別」，是透過台南市醫師公會邀請，主要藉由此機會，反映關於防疫、健保費率等醫師實務工作上所面臨的困難。

邱國華也說，由於北東部暨金馬12縣市醫師公會研討會定期3個月舉辦1次，此次剛好由新竹市醫師公會主辦，由於賴清德也是醫師，因此此次也有幹部準備相關報告及問題，相信賴清德能理解目前醫師所面臨的困境，也針對防疫、健保等問題交流，「沒有政治聯想」。

在座談會開始前，林智堅受訪時也提及，台灣防疫有成也是靠全體國人團結一致，關於疫苗部分也是一樣，由於地方縣市首長施打疫苗順位在第二順位，他也會依照疾病管制署的指引，在可以施打時，「就率先來施打」。

(中時 )