H＆M抵制新疆棉花一事持續發酵，副總統賴清德今晚在臉書表示，人權是普世價值，沒有一個人必須在壓迫下毫無尊嚴的生存！

賴清德說，「民主台灣曾經歷過無數次的壓力，企業打壓、禁買、下架等，我們都不曾退卻、屈服過。」

賴清德表示，人權不分國度，呼籲大家都能為捍衛維吾爾族人權而發聲，中國若要成為一個「負責任大國」，請停止迫害，以解決對立和衝突。

(中時 )