抵制新疆棉花事件 賴清德：沒有一個人必須在壓迫下毫無尊嚴的生存 00:232021/03/27 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 抵制新疆棉花事件 賴清德：沒有一個人必須在壓迫下毫無尊嚴的生存。摘自賴清德臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 H＆M抵制新疆棉花一事持續發酵，副總統賴清德今晚在臉書表示，人權是普世價值，沒有一個人必須在壓迫下毫無尊嚴的生存！ 賴清德說，「民主台灣曾經歷過無數次的壓力，企業打壓、禁買、下架等，我們都不曾退卻、屈服過。」 賴清德表示，人權不分國度，呼籲大家都能為捍衛維吾爾族人權而發聲，中國若要成為一個「負責任大國」，請停止迫害，以解決對立和衝突。 抵制新疆棉花一事 蔡總統：停止鎮壓才能化解國際質疑 拜登：不尋求與中國對抗 但會問責台港議題 (中時 ) #賴清德 #人權 #一個人 #壓迫 #尊嚴 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新疆棉之亂藝人雪崩式表態 媒體人想起特斯拉：大陸這招很厲害 08:592021/03/26 政治 主張房地合一稅2.0回溯 藍：若連這都沒有蘇建榮就是「蘇四分之一」 11:342021/03/26 政治 切割舊愛Nike 台灣藝人賴冠霖急換拖鞋奔機場 19:452021/03/26 娛樂 拜登闡明對陸政策競爭不對抗 硬中帶軟 08:412021/03/26 國際 台藝人挺新疆棉終止品牌代言 蘇揆：不要為個人利益替侵害人權背書 12:382021/03/26 政治 為何H＆M聲明過一年被翻出 宅神：這是宣戰 21:502021/03/26 政治 抵制新疆棉花事件 民進黨：凸顯台灣身處自由民主的可貴 15:412021/03/26 政治 挺新疆棉也遭殃 無印良品股價慘殺 229億日圓飛了 17:032021/03/26 財經 大陸民間抵制H＆M 藝人忙切割 04:102021/03/26 產業財經 新疆人權延燒為外交風暴 陸宣布制裁英9公民4機構 09:192021/03/26 國際 陸迫使藝人切割抵制新疆棉花品牌 綠委籲：支持有良心企業 11:422021/03/26 政治 政治熱門新聞 國產疫苗未走完三期你會不會施打 最新民調出乎意料 - 政治 新疆棉風暴擴大 前外交官4字解析內幕 - 政治 大陸20架次軍機擾台 沈富雄、林郁方爆背後原因 - 政治 Y女再爆猛料 陳斐娟聽到一句話當場發飆怒罵丁允恭 來賓全嚇傻 - 政治 新疆棉之亂藝人雪崩式表態 媒體人想起特斯拉：大陸這招很厲害 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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