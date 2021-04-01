金馬影后林青霞為舞台劇《江／雲．之／間》寫信，詮釋經典角色雲之凡心境，今日在中時人間副刊刊出。（摘自翻報）

金馬影后林青霞曾飾演舞台劇《暗戀桃花源》的女主角雲之凡，為該角色留下特別的詮釋，近期她參與該劇續篇《江／雲．之／間》，為「雲之凡」量身打造書寫信件，詮釋女主角不為人知、思念男主角江濱柳的心情，今（1）日在《中國時報》人間副刊獨家刊出。

林青霞在信中寫道，雲之凡和江濱柳分別100天時的心境，亂世裡全家一起吃年夜飯，她心裡仍舊牽掛江濱柳，「今晚在窗口又望見了一彎月牙，和右下方的一顆孤星，每次在夜晚想起你的時候就看到這樣的景象，彷彿月亮缺失的那一大塊，正是我心裏的空虛，等著你來填補。濱柳，等你。之凡 民國三十八年一月二十八日除夕夜」。

林青霞表示，《暗戀桃花源》是她人生中唯一演過的舞台劇，「讓我在演藝生涯中上了很重要的一堂課，從此我的演技往前跨了好大一步。」

林青霞同時也分享了當年演舞台劇的私房心情，她表示，經常有人讚美她記性好記得住電影台詞，但這對她而言是容易的事，因為電影可以一個鏡頭一個鏡頭慢慢拍，反而舞台劇更有挑戰，「舞台劇要記住整齣戲的對白，咬字要清楚、響亮、標準，不能吃螺絲，沒有得NG重來。」她感謝導演賴聲川，當年把這麼吃重的角色交給她。

《暗戀桃花源》裡的一條故事線，描述一對戀人雲之凡與江濱柳，在戰亂中離散，在上海黃浦灘頭分別之後，再沒有見過面，後來彼此都身在台灣，過了大半輩子卻不知情，直到因緣際會下重逢。過程中兩人寫信給對方，但都沒有收到，這些情書，遺落在時空裡，成為續篇《江／雲．之／間》的重要部分。

(中時 )