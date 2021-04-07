近年因選購素食、植物奶的趨勢俱增，消費者在意安心食材，也使豆漿、豆花產品熱門起來，豆花產品擺脫傳統形象，以文青、質感樣貌轉變全新風格，並訴求減糖、零糖的健康趨勢，吸引年輕創業家投入市場，並進軍百貨業。
成立不到1年的木柵豆花店「DoDay豆日子」，由一群來自建中科學班的昔日同窗創業，繼承祖父的豆花手藝，在木柵已很有名氣，而有別於豆花市場上的日式文青風，豆日子採北歐風設計，店內的自助式點餐系統，也出自創辦團隊的科技背景，不外包他人，希望可以打造最「科技化」的豆花店。
「DoDay豆日子」近期也獲「米其林主廚超市」Breeze Super之邀請，於微風南山超市開設旗艦店，並升級選用成本高出4倍的有機豆製作。品牌行銷Andrew表示，觀察到微風的消費客群多在意食安、熱量標示，也有許多消費者點「零糖」豆花，看好插旗微風後，未來也可進一步拓展海外市場。
品牌首推排行榜3大人氣甜點，包括極選(紅豆、芋圓、粉圓豆花)、花生豆經典極選，及主廚極選 「椰奶紅豆紫米粥」。為慶祝微風南山店開幕，4月8日（四）至16日（五) ，將舉辦「玩轉豆日子 開幕慶驚喜」活動，單筆消費滿100元以上，加入官方會員，就可在現場玩電動轉轉樂，頭獎將抽出1名，免費連續享吃100天豆花甜品。
(中時 )
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