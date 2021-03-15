馬來西亞橡膠手套協會：2021年預計供應全球近七成手套 22:202021/03/15 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情帶動橡膠手套需求暴增，全球最大橡膠手套生產國馬來西亞預期，超額需求將延續至2023年。馬來西亞橡膠手套製造商協會（MARGMA）15日承諾加速生產，2021年預計生產2,800億雙手套，占全球供應量的67％。 標普：全球銀行業降評風險低 惠譽：全球ESG貨幣市場基金 躍進 (工商 ) #全球 #橡膠手套 #馬來西亞 #協會 #生產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國產去年獲利創新高 配息1.5元 19:392021/03/15 財經 雷科被動元件捲帶 分階段調漲20％ 04:102021/03/15 產業．科技 《國際經濟》68％英企預見2021業績狂彈 估創6年新高 16:482021/03/15 財經 2021年AMOLED機種比重 將大幅上揚至39％ 18:502021/03/15 財經 《產業》工具機線上展開跑 機械公會看好黃金10年 11:422021/03/15 財經 全球首發獲好成績 沛妍生醫搶攻「顏值經濟」 18:422021/03/15 財經 《國際經濟》今年GDP美拚超車陸 重掌全球成長火車頭(2-1) 09:092021/03/15 財經 《國際經濟》今年GDP美拚超車陸 重掌全球成長火車頭(2-2) 09:092021/03/15 財經 智慧城市展兩路並進 接軌國際 04:102021/03/15 產業．科技 緬泰馬線上拓銷團6月登場 貿協助台廠搶攻人口紅利市場 17:392021/03/15 財經 《熱門族群》全球PC出貨量喊燒 華碩周三法說受矚目 10:342021/03/15 財經 財經熱門新聞 股東會＋融券回補潮將至！ 14檔雙高股 蓄勢待發 - 財經要聞 - 工商時報 三星搶攻OLED沒用 陸市占飆1成 高階面板也要殺成慘業？ - 財經 美債又爆炸 台積電大咖棄息？專家1句忠告救散戶 - 財經 對台積電下馬威？三星洩3奈米GAA技術 最新進度曝光 - 財經 散裝船運 迎十年高峰 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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