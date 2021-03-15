新冠肺炎疫情帶動橡膠手套需求暴增，全球最大橡膠手套生產國馬來西亞預期，超額需求將延續至2023年。馬來西亞橡膠手套製造商協會（MARGMA）15日承諾加速生產，2021年預計生產2,800億雙手套，占全球供應量的67％。

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(工商 )

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