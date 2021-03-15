雖然說錢不是萬能，但在現實生活中，沒有錢卻是萬萬不能，日前搜狐網運勢專欄就指出，4大生肖男女在牛年迎來好運道，不但能谷底翻身，還特別受到財神爺眷顧，財運亨通不是夢！

生肖蛇：

生肖屬蛇的人步入3月下旬，運勢突飛猛進，不僅能一掃先前的霉運，過往付出的努力總算能開花結果，財運方面有亮眼的收獲。

生肖羊：

生肖屬羊的人過去因為受到凶星影響，整體運勢欠佳，3月下旬開始，喜鵲登門送喜，吉星當頭，如果能抓住機運，不僅正財旺盛，也能馬上迎來人生巔峰。感情方面，未來4個月桃花運大好，貴人運也爆棚。

生肖龍：

生肖屬龍的人過去受制於競爭對手的打壓，發展平平，但是最近吉星當頭，身邊的小人和霉運全部消散，只要汲取過往的失敗經驗，一定能做出一番成績，人生也會步入新的里程碑。

生肖虎：

生肖屬虎的人膽大心細，2021年事業興隆、工作順利，家人也都以他為榮，無形中也增添了全家人的財運，自己也在這個過程中信心倍增，不斷積極進取。

(中時新聞網)