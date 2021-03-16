已婚陳姓男子在餐館擔任廚房助手，竟勾搭已婚的女老闆，還承諾要與自己妻子離婚，不會妻騙感情，要娶女老闆，因而遭女老闆的李姓丈夫提告求償。台北地院認為，陳男引誘女老闆離婚，侵害李男配偶權情節重大，判賠20萬元，可上訴。

李男提告主張，他妻子經營麵館，陳男擔任廚房助手，2人卻有逾越一般男女社交的對話及行為，妻子已經承認，並於2018年8月間傳訊向陳男表明不會在一起；另妻子的母親及姊姊曾向陳男探詢，陳男竟稱已答應離婚，要娶他妻子、不會欺騙感情，已侵害他的配偶權，故求償100萬元。

陳男解釋，李妻曾因與李男吵架離家，李男卻告他和誘罪，顯然是濫訴，且李男還曾跟他說：「就算你跟她真的真心相愛，沒有關係，我只是擔心她的安危」，李妻也曾截圖李男的對話，表示李男「祝福我們成全我們，叫她老婆勇敢去愛」，李男不應再提告，且他被控刑事妨害家庭已獲不起訴。

北院民庭認為，陳男與李妻在2018年5月至8月間，多次談及各自離婚、搬出同居，李妻也曾傳訊給李男表明：「我不會再跟陳男見面」、「我做錯了我請你原諒請你高抬貴手饒了我」等語，足認陳男與李妻已逾越一般男女交往分際。

判決理由指出，刑事妨害家庭部分陳男雖獲不起訴，但並無拘束民事訴訟效力，審酌陳男不斷引誘李妻離婚，破壞李男婚姻生活圓滿，侵害配偶權身分法益情節重大，以及雙方身份財力後，判陳男應賠償20萬元。

(中時 )