民進黨立委鄭運鵬15日與立法院衛環委員會一同前往大潭藻礁進行會勘，晚間卻發文痛批「國民黨立委」踩踏藻礁，是在破壞生態，但卻被海量證據打臉，表示民進黨人士也多次踩踏藻礁，專家也表示該地區並不會因此舉造成破壞。對此，前立委陳學聖指出，這群立委當時身處的藻礁區，目前為止「什麼都不是」，就是個「nothing」，所以請鄭運鵬放心的踩、大膽的踩，沒有關係！

鄭運鵬15日晚間發文表示，「今天國民黨衛環召委在大潭現地勘察藻礁，我無法理解以保護為名，踩進去礁岸是什麼意思？」但當天在場者並非只有藍委以及鄭運鵬，綠委蘇巧慧以及其它幾位民進黨立委、經濟部次長曾文生都在場，並且被拍到站在藻礁上討論的畫面；甚至後來也被人挖出，蔡總統以前也曾「踩進藻礁區」。

陳學聖表示，大潭藻礁在法律上沒名沒份，桃園市府根本不關心，請鄭運鵬放心踩。(中時資料照)

陳學聖今(16)日在臉書上指出，鄭運鵬不忍踩踏藻礁的「柔軟心」，他們都收到了，但實際上，他們當天所視察的大潭藻礁區在桃園市政府眼中其實「什麼都不是」！

在桃園市政府眼中，大潭電廠以南的4.3公里長、315公頃的觀新藻礁，是野生動物保護區；大潭電廠以北的10.5公里長、961公頃的許厝港，是濕地保護區。就只有大潭電廠這3.6公里藻礁，什麼「身份」都沒有，而且桃園市政府還請中央大學調查過，「沒有特別需要保護的！」

所以鄭運鵬請放心的踩，沒事的！陳學聖超酸表示，鄭文燦已經幫大家開了條路，包括經濟部、中油、三接，想怎麼踩、怎麼拆，都沒事的！

(中時新聞網)