中華郵政16日宣布，將於24日起開辦「自郵領件」業務，民眾從全台近1,300多處郵局寄送郵件後，若在指定60家郵局「自領郵件」，即可享有22元郵資減免，郵件抵達時還有簡訊通知，盼第一年至少衝出3萬件處理量，預料將可吸引個人小賣家等族群使用。

中華郵政說明，民眾自24日起可到全台1,299間郵局窗口交寄國內包裹或快捷郵件（含代收貨款郵件），並選擇以「自郵領件」方式交寄、提供收件人手機號碼，當郵件送達指定投遞單位時，系統將自動發送簡訊通知，收件人即可憑簡訊領取，領取時間為平日上午8時至下午9時，部分郵局提供服務至下午7時，部分甚至週末及連續假日也提供服務。

中華郵政也提醒，簡訊除可作為電子化郵件招領通知單外，也列出投遞單位詳細地址及聯絡電話，方便民眾聯繫確認，但絕無提供付款連結，請民眾慎防受騙。另外，22元郵資減免適用於民眾自行打包的包裹，不適用便利包、便利箱等含有郵資的包裝。在領件據點上，中華郵政說，初期全區開辦60處，未來不排除進一步擴大。

(工商 )