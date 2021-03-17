法國衛生當局今天表示，加護病房的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者過去24小時新增20人，累計總數達4239人，創近4個月來新高。義大利單日新增確診和病歿人數雙雙增加。

法國衛生當局表示，住院人數增加23人，累計2萬5492起，是2月24日以來新高。

法國境內今天新增2萬9975起確診病例，較昨天的6471起增加，新增408人染疫病歿，染疫死亡總數來到9 萬1170人。

義大利當局也通報新增2萬396起確診病例，較昨天的1萬5267起增加，累計通報病例326萬起。

染疫相關喪命人數由昨天通報的354人增加至502人，從去年2月疫情浮出檯面以來，義大利至今累計10萬3001人病歿，在歐洲各國排名第2，僅次於英國，在世界各國排名第7。

另外，英國當局今天通報新增5294起確診病例、110人病歿，累計染疫喪命總數12萬5690。接種至少一劑疫苗人數由2445萬3000人增加至2484萬人，逼近成人人口的一半。（譯者：陳政一）1100317

(中央社)