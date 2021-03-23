《貿易》需求前景疑慮 日本橡膠開盤呈跌 11:422021/03/23 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 需求前景疑慮，周三日本天然橡膠期貨回跌；由於歐洲疫情急遽升溫，部分國家因疫情擴大的跡象，計劃再次鎖國，打壓市場先前對需求復甦的樂觀預期，引發投機賣盤拋售，天然橡膠承壓回跌，開盤即呈跌0.2日圓，而周二(3/23)截至台北時間11:15止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標8月期貨跌0.7日圓，報每公斤263.7日圓，下跌0.265%。(商品行情網) 《商情》國際原物料疲弱 廢鋼、鋼筋再跌 《國際金融》土耳其央行風波提振美元 金價回落 (時報資訊) #天然橡膠 #日圓 #疑慮 #開盤 #期貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》保守觀望 紐約棉花微跌 09:432021/03/23 財經 《商情》憂需求疲軟 天然橡膠大幅走低 10:002021/03/22 財經 台股開盤漲逾百點攻16300點 台積電重返600元 09:062021/03/23 財經 台股開盤小跌4點 台積電又開低588元跌3元 09:072021/03/22 財經 《商情》憂需求減少 拖累國際鐵礦石價格跌約3％ 11:252021/03/22 財經 A股早盤震盪走低 11:102021/03/23 財經 A股三大指數下探回升 創指午盤漲1％ 12:262021/03/22 財經 恒指開高走低 跌逾200點 10:452021/03/23 財經 陸港觀盤－股市回調 風險提前釋放 04:102021/03/23 全球財經 資訊通信產品 接單大爆發 04:102021/03/23 財經要聞 A股三大股指早盤走升 電力股受追捧 11:082021/03/22 財經 財經熱門新聞 台幣連六貶 收今年新低 - 財經要聞 - 工商時報 去年稅後大賺760億元 國泰金擬加碼配息 - 財經要聞 - 工商時報 比特幣還會燒多久？ 美聯準會主席曝真相 - 財經 車用晶片三雄停工 缺貨難解 - 全球財經 - 工商時報 散戶注意：台股「3千金」也掛了 科技股暴力恐攻ing - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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