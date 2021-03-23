需求前景疑慮，周三日本天然橡膠期貨回跌；由於歐洲疫情急遽升溫，部分國家因疫情擴大的跡象，計劃再次鎖國，打壓市場先前對需求復甦的樂觀預期，引發投機賣盤拋售，天然橡膠承壓回跌，開盤即呈跌0.2日圓，而周二(3/23)截至台北時間11:15止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標8月期貨跌0.7日圓，報每公斤263.7日圓，下跌0.265%。(商品行情網)

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