美國一月發生遊戲零售商GameStop股價軋空事件，讓許多投資人見識到網路鄉民團結下的影響力，並驚覺網路時代產生的巨變，甚至可以對股票行情造成影響。美國散戶以小蝦米對大鯨魚之姿，對抗大型投資公司放空行為，連許多台灣投資人也爽快叫好。

事實上，GameStop是受到網路論壇Reddit鄉民號召買進，導致股價暴漲，令曾對GameStop放空的對沖基金梅爾文資本（Melvin Capital）、空頭機構香櫞研究（Citron Research）都承受損失，只能清倉空頭部位。然而，這起「史詩級股價軋空事件」，最新發展是梅爾文資本創始人普洛特金（Gabe Plotkin）及被視為散戶帶頭大哥的三十四歲財務顧問吉爾（Keith Gill），日前都到美國國會出席聽證會。

吉爾雖然矢口否認在GameStop事件扮演幕後推手，也沒有透過網路操控股價，但仍得面對投資公司對他的集體訴訟，包括指控他具有財務顧問背景，卻佯裝成散戶，涉嫌利用網路宣傳來進行股價操作，已違反多項證券投資法律，至於究竟是「散戶之王」還是「投資公司」有理，仍待美國法院調查。

此事凸顯網路時代，許多網民的「跟隨者習慣」，往往會導致難以預料的後果。畢竟只要有人登高一呼，就可能有人會盲目跟隨，等到跟著行動的人變多，即使發現事情不太對，敢出面說真話的人也很少，大家繼續盲目追求「爽快感」。

網路時代許多傳統經濟行為出現劇烈變化，以往沒有網路時，經濟學者的權威很受重視，一篇重量級的經濟評論，常左右決策者的作為，但隨著在網路上發表意見容易、不必字斟句酌，甚至不需紮實學養，只要有網友願意買單，便能帶動風潮，專業比重已不再像以往那般重要。

尤其當今社會資訊爆炸，現代人都被資訊追著跑，若大眾行動一致化，常伴隨一定程度的風險，例如有人喊買、大家就盲目跟買，結果一起暴漲、暴跌。很多股市散戶買進號稱專業的操作軟體，各家軟體品牌雖不同，其實判斷程序大同小異，無形間，人類就將判斷的權力，拱手交給機器。

科技進步並非不好，但過去科技不那麼進步時，人類靠著動腦及經驗求生存。就像以前我在國外求學要用英文打報告，總是絞盡腦汁，希望別離「信、達、雅」寫作三原則太遠，但現在只要將中文輸入谷歌翻譯，不到一秒，外文答案就出來了，連年輕人寫情書都有範例可抄，真是方便，但就是少了趣味與人性，感覺假假的沒意思。

人類最終是否會遭機器反撲，一直是學界關注的議題。建議大家還是多多思考，對層出不窮的資訊，多留點時間判斷，尤其不要人云亦云。畢竟GameStop事件告訴我們，在網路時代，真相「眼見不一定為憑」。

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(中時新聞網)