大竹國中咖啡廳「Corner Coffee」這學期正式開幕，開放校內老師購買，訓練孩童經營、對談能力。（姜霏攝）

大竹國中咖啡廳「Corner Coffee」開幕！位於蘆竹區的大竹國中，自2018年開辦高關懷適性化課程，針對中輟、逃學、家庭功能失調等孩童設計特殊課程，大竹國中老師林俊杰擁有咖啡師執照，上學期開始教導孩童沖泡咖啡，這學期在校內利用廢棄課桌椅搭建吧台，每周三上午販賣咖啡飲品、點心給校內老師，透過該課程提升中輟學生到校的意願，同時訓練孩子口語表達、應對進退能力。

大竹國中校長曾榮郎提到，因校內重視中輟孩童的就學意願，但少部份孩童在課業成績方面得不到成就感，和老師、同學間的交際關係也不太理想，進而缺乏來校的動力，曾榮郎和輔導主任陳歷豐的討論之下，設計了一系列的高關懷適性課程，包括手沖咖啡、登山挑戰及吉他彈唱等，讓孩子能重拾就學樂趣。

曾榮郎說，上學期開辦手沖咖啡課程，共有將近10位學生參與，由孩子實際體驗咖啡製作調配，如今孩童都逐漸上手後，也考量到要訓練孩童有經營、與客戶溝通的能力，這學期正式設立「Corner Coffee」，以非營利、僅販售成本價的方式在校內經營，考量孩童製作咖啡的產量不多，僅提供校內老師購買，透過這樣的方式提升孩童的自信與成就感，也讓孩子來校意願提升。

「中輟生主動就學」，曾榮郎提到，校內曾有2名中輟生逃學，時常不來學校上課，開辦手沖咖啡課程後，孩子對於咖啡有極大的興趣，咖啡廳開幕後更是相當投入，也因此主動來校上課，曾榮郎坦言，取名為「Corner Coffee」，除了因為咖啡廳設置在校園角落之外，更有期許學生能從角落出發，從原本對自我的諸多否定，到能夠面對人群，充滿自信的展現自我，將所知所學呈現出來。

林俊杰表示，因喜愛製作咖啡，利用閒暇時間考取咖啡師執照，透過自身的技能傳授給孩童，他提到，教學過程中最困難的是提升孩子的「專注力」，因中輟學生原本對校園有極大的抗拒，如何在教導與磨練中讓孩子越來越有興趣，經過長時間的課程，孩子從一開始不願配合的態度、不禮貌的說話口吻到現在逐漸轉好，林俊傑感到相當欣慰，也期盼孩子能在興趣與工作間創造自我價值，對於下個階段更有目標性。

(中時 )