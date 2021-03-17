周三歐洲股市早盤幾近持平，投資人退場觀望美國聯準會即將公布的政策決議與會後聲明。不過，德國汽車製造商BMW宣布2021年獲利將大幅增長，股價逆勢跳漲。

周三早盤，泛歐STOXX 600指數在平盤附近狹幅波動，目前微跌0.02%，延續稍早前亞洲市場的觀望氣氛。

汽車股上漲0.8%，漲幅領先所有類股。旅遊休閒股、油氣股，以及礦業股表現相對疲弱。

市場將密切關注聯準會對其貨幣政策立場的看法，隨著經濟從疫情衝擊中反彈，投資人擔心若通膨急速升溫，恐將帶動利率提前升高。

聯準會將在美東時間下午2點發布政策聲明與最新的經濟與通膨預測。

BMW早盤勁揚1.9%，成為平淡交投中的一大亮點。該公司稍早前宣布2021年集團稅前獲利將較去年同期大幅成長，旗下所有事業部門都將蓬勃發展。

瑞士信貸（Credit Suisse）下跌0.5%，此前金融服務公司Kepler Cheuvreux該銀行的股票評級調降至「持有」（hold），稱Greensill破產事件的發展今人擔憂。

(時報資訊)