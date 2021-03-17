一名年僅22歲青年，確診原發性高血壓，雖然先執行生活型態與飲食控制，但24小時血壓監測顯示仍血壓降不下來，長期恐對器官造成傷害。考量父母希望給孩子不用藥物治療的機會，醫師建議施行經導管腎動脈交感神經燒灼治療，術後在不用任何降血壓藥物的情況下，青年血壓已可控制在 120/70 mmHg（收縮壓/舒張壓）。

22歲就高血壓！父母憂年紀輕輕就吃藥，靠導管電燒達標。(影音來源/健康醫療網提供)

●高血壓年輕化 全台18-40歲高血壓患者推估35萬人

上述少年案例其實不在少數，國健署102-105年國民營養健康狀況變遷調查顯示，全台18-40歲的高血壓盛行率約4.5%，估計有35-36萬人。

衛福部屏東醫院心臟內科李孟光主任表示，高血壓分成「原發性高血壓」和「續發性高血壓」，原發性高血壓可能是先天基因因素，另外肥胖、生活習慣、酒精、抽菸，或是熬夜、生活壓力等後天環境因素，也會影響身體荷爾蒙以及自律神經調控導致血壓異常升高；只有5-10%次發性高血壓，可以找出明確病因

「高血壓原因複雜，很難有明確答案。」不過李孟光主任簡單分析，年輕世代多坐式生活，缺乏運動、體重過重，加上工作壓力大，都可能造成高血壓的年輕化趨勢。

●「722」法則先確認高血壓 在考慮進一步治療

治療高血壓前，應先排除緊張或壓力造成血壓升高造成誤判，李孟光主任提到，根據中華民國心臟學會的居家血壓共識，建議患者在放鬆的環境下採「722」法則，連續在家量7天血壓，早晚各量一次，每次間隔一分鐘共量2遍，確認是高血壓後再進一步治療。

醫師強調，治療最重要是調整生活型態，把握「SABCDE」6原則：少鹽（Salt restriction）、戒酒（Alcohol limitation）、戒菸（Cessation of smoke）、飲食控制如得舒飲食（Diet adaptation）、運動（Exercise adaptation），再經醫師評估過身體狀況後決定服用血壓藥的時機。

不過李孟光主任指出，若使用三種以上血壓藥，其中一種包含利尿劑，血壓仍無法好好控制，可進一步考慮高血壓導管治療。

●導管電燒 阻斷交感神經長期降壓

高血壓導管電燒全名為「腎動脈交感神經燒灼術」，是以類似心導管方式，從鼠蹊部動脈置入電燒導管，降低腎動脈周圍交感神經活性，經臨床研究顯示，可達到長期降血壓的效果。

衛福部屏東醫院心臟內科朱俊源醫師說明，腎臟也具備神經內分泌功能，腎動脈附近的交感神經若偵測腎臟血流、壓力變化，在神經荷爾蒙系統作用下，造成血壓上升；增加胰島素阻抗，產生代謝疾病（肥胖）；使心肌肥厚、心律不整；影響電解質與體液，也會增加血壓等，影響全身。

●東亞人種治療利器 研究最多降30 mmHg

經全球臨床人體研究證實，透過電燒抑制腎動脈交感神經活性，術後不會釋放過多訊號刺激血壓調控中樞，也不會活化交感神經，產生上述病生理現象，對血壓、胰島素阻抗都有治療效果。

朱俊源醫師表示，新一代導管燒灼效率更廣更好，全球研究顯示，在患者沒有服藥情況下，門診血壓的收縮壓約可降至 10 mmHg，24小時血壓降至 7 mmHg。甚至台灣、日韓等東亞研究發現，效果可持續3年以上，第3年收縮壓下降更可達 30 mmHg，對黃種人是治療利器，「類似降血壓藥的效果。」

●年輕高血壓患者可導管電燒治療嗎？ 醫師兩點提醒

朱俊源醫師說，根據台灣高血壓學會與中華民國心臟病學會治療共識，指出可能有益的5大族群中，若是屬於「醫囑性問題」病患，例如遺傳性患者太年輕不想吃藥，怕藥吃太多等，已有相關年輕族群的研究；或「藥物耐受性低」，因難以承受藥物副作用，如年輕女性影響懷孕、中年男性服藥而陽痿等，也是高血壓導管電燒治療受益族群。

不過李孟光、朱俊源兩位醫師提醒，高血壓導管電燒治療前，應先排除可治癒的因素，治療後也要配合生活型態調整，才能順利讓血壓達標。

(中時新聞網)