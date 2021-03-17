資誠（PwC）會計師事務所17日發布《2021希望與恐懼調查報告》指出，有四成勞工認為他們的工作將在五年內被淘汰，還有一半的勞工因偏見錯失職業發展機會，培訓機會主要為具備高技能的勞工。

《2021希望與恐懼調查報告》訪問全球19國共32,517位勞工，調查發現，新冠肺炎疫情加速全球勞動力趨勢改變，六成勞工擔心自動化將取代工作；近五成勞工認為「傳統的就業機會可能不會出現」。

但好消息是，40％的受訪者表示，由於長時間的封城，他們的數位技能得到改善，並將繼續接受培訓和技能開發。77％的受訪者「準備學習新技能或完全重新培訓」，而74％的受訪者將培訓視為個人責任。80％的受訪者有信心在進入工作場所後，能夠適應的新科技，尤其是印度（69％）和南非（66％）。此外，有49％的受訪者聚焦在建立創業技能，以建立自己的事業。

但資誠也指出，調查顯示，勞工獲得技能提升的機會並不平等，46％具有研究所學歷的勞工表示，雇主為他們提供許多提高數位技能的機會，但只有28％的低學歷勞工有數位技能訓練機會。

資誠人資管理顧問公司董事長林瓊瀛表示，如果目前培訓模式持續存在，提升數位技能將加劇社會不平等，政府和企業領袖應共同努力，確保員工獲得所需機會。

即使疫情趨緩而各國不再封城，遠距工作仍將持續存在。在可遠距工作的勞工中，有72％的受訪者更喜歡面對面上班和遠距工作的相互混合，只有9％的受訪者希望完全回到傳統的工作環境。

對專業人士、辦公室勞工、企業主和自雇者而言，可運用科技來進行遠距工作。在家工作不限於專業工作，43％的體力勞工和45％的半技術勞工認為，他們的工作在很多方面可以透過遠距完成。

(工商 )