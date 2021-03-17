靜宜大學、中興大學今天在109學年UVL大專排球聯賽複賽交手，為了爭取公開男一級保級機會，雙方展現強烈求勝慾望，靜宜在「丟士」激戰中搶下首局、掌握氣勢，加上挺住體能不足的劣勢，終場以3局數1擊敗中興，搶下複賽首勝。

靜宜上季拿下公開二級亞軍，109學年賽季升上公開一級，預賽僅對中華醫大拿到1勝，複賽前3戰今天賽前尚未開胡，和戰績1勝7敗與台北大學並列最後一位，中興大學也同樣在尋求複賽首勝，預、複賽兩階段合計2勝6敗，也面臨保級保衛戰。

雙方首局10度戰成「丟士」，由靜宜先以35比33拿下，第2局靜宜延續氣勢以25比20再下一城，但第3局因體能下滑、替補球員也沒能即時頂上，讓中興以3分之差追回1局，隨後靜宜在第4局提早進行球員輪替調節體力，總算以25比22拿下球隊本季第2勝。

「關鍵就在第1局打到35分才贏，兩隊都很拚，那局不管誰贏，差不多就能拿下這場比賽。」靜宜教練李晨鐘這麼說，這場比賽的第1局，兩隊不管最後誰輸誰贏，心態都很正確，「一個球隊打到『丟士』後如果能贏球，也證明球隊的抗壓性和求勝欲望強。」

從自己的大學同學、中興教練王美麗手中搶下這一勝，李晨鐘透露，球隊主打團體戰，「我們選手的體能比較不好，所以盡量讓多點人上場調配體力。」而選手各司其職，都有好表現。

靜宜大三隊長游鎮豪提到，兩隊都想拚保級，這場都會緊張，「第1局我們心態還沒有調適好，太想贏，表現放不開，接發球不到位。」但贏球首局後士氣大振，游鎮豪說：「大家都拚了10幾個球，氣勢在我們這裡。」

(中時 )