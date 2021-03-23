「2021智慧城市展」3月23日至26日連續4天，在南港展覽館2館登場，新北市動保處現場展出特有「智能認養VR體驗」遊戲及「認養毛寶貝即時影像」，以「智慧生活」面向，模擬飼養毛寶貝生活意象，運用動畫呈現動物保護觀念。民眾點擊畫面，經感測設備，可與智能認養VR進行體感互動，同時也能觀看各動物之家「認養即時影像」，前來互動體驗即可獲得毛寶貝專屬玩偶。

新北市動保處表示，「2021智慧城市展」新北市政府共計出展42個攤位，以新北主題館概念，「安居樂業 智慧新北」為展覽主軸。開城活動由副市長劉和然率團隊參與，與各縣市共同進行「觸動新北智慧創新」啟動儀式並拍下大合照。

民眾謝佩蓉表示，動物之家大多位於偏僻山區且交通較不便利，現能使用網路即時影像智慧科技設備，就算宅在家滑手機也能線上觀看毛寶貝活動時的療癒畫面，尋找與自己投緣的毛寶貝，而且只要記下畫面上標註的編號，到動物之家就能快速找到心儀的毛寶貝。假日若要帶小朋友郊遊，可以到板橋生命教育園區體驗VR遊戲，讓小朋友透過遊戲的方式輕鬆學習生命教育，將愛護動物觀念深植人心。

民眾點擊畫面，經感測設備，可與智能認養VR進行體感互動，同時也能觀看各動物之家「認養即時影像」。

新北市動保處現場展出特有「智能認養VR體驗」遊戲及「認養毛寶貝即時影像」

動保處表示，新北市政府致力於推動智慧城市發展，動保處推出VR體驗及智能認養，將生命教育與智能科技結合，帶給民眾更舒服也更方便的體驗及服務，歡迎大家帶小朋友一起來參加，也幫助更多毛寶貝找到一個溫暖的家，打造新北友善動物的智慧城市。

(中時 )