台南市永康區中華路與南台街154巷口今天傍晚發生一起動力機械車疑剎車故障的事故。（永康警分局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市永康區中華路與南台街154巷口今天傍晚發生一起動力機械車疑剎車故障，司機唯恐衝撞前方車流，自撞安全島停住車子，但也造成號誌燈桿倒塌，所幸無人受傷，警方立即到場疏導管制，並協助通報拖吊業者及環保局到場排除倒地號誌桿及碎玻璃，迅速恢復交通順暢。

警方經初步了解，20歲詹姓駕駛駕駛動力機械車由中華路南往北方向直行在內側車道，至南台街154巷口時，疑似因煞車故障無法煞車，為避免與前方車流發生碰撞，故向左靠撞上安全島，並致號誌桿倒塌，所幸現場無人傷亡。

永康警分局鹽行派出所獲報，立刻趕往指揮、管制，並協助通知拖吊業者，以及環保局到場排除倒地的號誌桿與碎玻璃，全力疏導下，迅速恢復交通順暢。警方指出，駕駛並未酒駕，詳細肇事原因仍待調查釐清。

永康分局呼籲駕駛人，各種車輛平時應注意保養及檢查，行車時務必遵守交通規則，減速慢行，以維護交通安全。

(中時 )