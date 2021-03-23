嘉義縣高鐵大道和麻大路路口，今23日晚間6點多發生一起嚴重車禍。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣高鐵大道和麻太路路口，今23日晚間6點多發生一起嚴重車禍。（呂妍庭翻攝）（讀者提供）

嘉義縣高鐵大道和麻太路路口，今23日晚間5點半左右發生一起嚴重車禍，嘉義市某醫院女醫檢師駕駛自小客在路口處與一輛滿載農產的大貨車擦撞，自小客嚴重扭曲變形，女醫檢師一度受困車內，消防人員動用器械將人救出時已無生命跡象，救護車約6點51分將人送往嘉義長庚醫院急救後宣告不治。

事故瞬間監視器影片曝光，大貨車由南往北闖越黃燈疾駛，小客車則是紅轉綠剛起步行駛到路口就被撞擊。詳細事故原因仍有待警方釐清。

(中時新聞網)