嘉義高鐵大道大貨車撞轎車 女醫檢師受困車內送醫不治 18:582021/03/23 中時新聞網 陳泳溙 、中時、 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣高鐵大道和麻太路路口，今23日晚間6點多發生一起嚴重車禍。（呂妍庭翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣高鐵大道和麻大路路口，今23日晚間6點多發生一起嚴重車禍。（呂妍庭翻攝） 嘉義縣高鐵大道和麻太路路口，今23日晚間6點多發生一起嚴重車禍。（呂妍庭翻攝）（讀者提供） 訂閱影音： 中時新聞網 嘉義縣高鐵大道和麻太路路口，今23日晚間5點半左右發生一起嚴重車禍，嘉義市某醫院女醫檢師駕駛自小客在路口處與一輛滿載農產的大貨車擦撞，自小客嚴重扭曲變形，女醫檢師一度受困車內，消防人員動用器械將人救出時已無生命跡象，救護車約6點51分將人送往嘉義長庚醫院急救後宣告不治。 事故瞬間監視器影片曝光，大貨車由南往北闖越黃燈疾駛，小客車則是紅轉綠剛起步行駛到路口就被撞擊。詳細事故原因仍有待警方釐清。 台南6人超載轎車撞貨櫃車 2人噴飛場面驚悚 快車道違規右轉釀禍 小客車撞機車3人輕傷送醫 (中時新聞網) #轎車 #大貨車 #一輛 #受困 #嘉義高鐵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 4人汽車旅館施虐後大睡 失蹤女清晨偷溜報案 19:252021/03/22 社會 搬運蜂巢貨車擦撞涵洞 現場群蜂飛舞 15:402021/03/22 寶島 頻傳組頭遭綁架勒贖 嘉縣警火速破獲地下運彩簽賭站 11:182021/03/22 社會 轎車飛彈式逆向超車 騎士遭擦撞嗆：仗著你有鈑金 10:472021/03/23 社會 持刀劫車向小黃司機索2000元 土城警10小時逮嫌 15:302021/03/22 社會 警查獲標榜大奶越南店 女老闆親上陣拍火辣宣傳照 18:562021/03/22 社會 貨車男二度心肌梗塞 即時傳輸心電圖救回一命 16:282021/03/23 健康 不要救我...火燒車重傷男不治 04:102021/03/22 社會新聞 搭雙層巴士到故宮參見帝后 台北晶華春季住房專案「接帝氣」 14:462021/03/22 生活 大家都停它不停 女子駕特斯拉試自動駕駛 闖紅燈肇事翻車 15:452021/03/23 社會 大稻埕疏散門 行穿線變待撞區 04:102021/03/23 地方新聞 社會熱門新聞 罕見意外 怪手拆高雄老字號飯店13樓翻覆駕駛墜落慘死 - 社會 大家都停它不停 女子駕特斯拉試自動駕駛 闖紅燈肇事翻車 - 社會 陳家欽大力掃黑 四海幫主交棒 - 社會新聞 - 中國時報 嘉義高鐵大道大貨車撞轎車 女醫檢師受困車內送醫不治 - 社會 2輛跑跑卡丁車國道飆速引側目 真實車款曝光：要價200萬以上 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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