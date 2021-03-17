台灣目前引進的11.7萬劑AZ疫苗，因國際接種引血栓副作用個案頻傳，歐洲多個國家宣布暫緩施打，也讓許多人質疑AZ疫苗的安全性。對此，媒體《TVBS》今公布疫苗最新民調，結果顯示，若新冠肺炎疫苗開放全民皆種，有48%民眾會想施打、39%不會、14%沒意見。此外，在對政府是否有信心取得疫苗方面，有43%民眾對政府有信心，但也有39%沒信心。

《TVBS》今(17日)公布疫苗最新民調，當受訪民眾被問及，「若開放全民接種，是否會去施打？」有48%民眾表示「有意願接種」，但也有39%「不願接種」，另外14%「沒有表示意見」，顯示仍有許多民眾目前可能仍在觀望疫苗施打後的狀況。

民調也詢問，國人對衛福部長陳時中「處理疫情的表現」滿意度，結果顯示，陳時中的滿意度由91%減少下跌至74%，與109年5月同為TVBS所做民調結果相較，滿意度大幅下滑17個百分點。不滿意度則由3%增至14%，另外11%沒有表示意見。

值得注意的是，陳時中日前曾聲稱，政府將透過外購及國產取得3000-4500萬劑疫苗。民調也對此調查，民眾是否有信心「民進黨政府取得全國民眾足量疫苗」，結果顯示，有43%民眾表示有信心，但也有39%沒信心，另外17%沒有表示意見。

最後，民調也詢問，若民眾能選擇疫苗廠牌會比較想接種哪個疫苗，結果顯示，有21%民眾想打美國輝瑞&德國BNT疫苗、有11%選擇台灣國光、有9%選擇台灣高端、另有5%選擇美國嬌生，只有2%選擇目前取得的英國牛津AZ疫苗。

(中時新聞網)