大陸銀保監會等五部委近期發文要求加強大學生互聯網消費貸管理，明確小額貸款公司不得向大學生發放互聯網消費貸款、未經相關監管部門設立的機構不得為大學生提供信貸服務。

香港信報報導，該份名為「關於進一步規範大學生互聯網消費貸款監督管理工作的通知」指出，對於已發放的大學生互聯網消費貸款，督促小貸公司制定整改計畫，已放貸款原則上不進行展期，逐步消化存量業務，嚴禁違規新增業務。

通知又指，小貸公司要加強貸款客戶身份的實質性核查，不得將大學生設定為互聯網消費貸款的目標客戶族群，不得針對大學生族群精準行銷，不得向大學生發放互聯網消費貸款。

放貸機構外包合作機構則要加強獲客篩選，不得採用虛假、引人誤解或者誘導性宣傳等不正當方式誘導大學生超前消費、過度借貸。

對於銀行業金融機構，要嚴守風險底線，審慎開展大學生互聯網消費貸款業務。可開發針對性、差異化的互聯網消費信貸產品。要嚴格審核貸前資格，實質性審核辨識大學生身份和真實貸款用途。

(工商 )