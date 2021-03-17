德國車商BMW周三宣布加快推出新款電動車的速度，讓其2030年全球銷售有一半為電動車，但沒跟進通用等做法，不定出完全不銷售內燃引擎汽車的具體期限，強調針對世界各地不同要求，去調整其電動車、油電車與內燃引擎車等產量來達成零排放目標。

(工商 )