BMW拚2030年全球銷售 半數為電動車 22:302021/03/17 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國車商BMW周三宣布加快推出新款電動車的速度，讓其2030年全球銷售有一半為電動車，但沒跟進通用等做法，不定出完全不銷售內燃引擎汽車的具體期限，強調針對世界各地不同要求，去調整其電動車、油電車與內燃引擎車等產量來達成零排放目標。 電動車企去年吸金280億美元 福斯電動車拚年銷百萬輛 (工商 ) #電動車 #BMW #銷售 #德國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中時專欄：丁學文》飛奔的電動車急踩煞車 18:562021/03/17 名家 環球晶圓2020年表現亮眼 營收及多項數值為歷史第三高 09:422021/03/17 財經 迪吉亞 搶攻電動車、儲能電芯商機 04:102021/03/17 產業特刊 邁入數位化進程全新時代 BMW正式發表新一代iDrive系統 12:192021/03/17 汽車情報-汽車新聞 個性品牌也逃不過電氣化的命運 Mini傳2030年終結純內燃機陣線 14:442021/03/17 汽車情報-汽車新聞 台達電加入RE100 拚2030年達成碳中和 04:102021/03/17 產業．科技 《國際產業》2021全球智慧手機 估三星還是扛把子 16:482021/03/17 財經 《國際產業》BMW看好今年獲利大爆發 力拚重返疫前榮景 16:482021/03/17 財經 車商湧進電動車 巧新樂看H1 04:102021/03/17 證券．權證 童子賢：電動車扮台灣成長關鍵 04:102021/03/17 財經要聞 Hino 200 3.49噸小貨車搶市 和泰車 劍指商用車王座 符合六期排放法規 04:102021/03/17 產業．科技 財經熱門新聞 不挺台積電？20歲年輕人買爆這10檔 網驚：像50歲才會買 - 財經 散戶注意 明天2大事嚇到台股？他偷洩口風 - 財經 財政部強推發票載具歸戶 意外釣出大家覺得這事最麻煩 - 財經 晶片沒了手機陣亡 華為5G專利收費補漏洞 價格讓對手超尷尬 - 財經 美股科技股驚現3大危險警訊 分析師示警：恐上演全面崩盤 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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