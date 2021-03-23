新普(6121)旗下高功率鋰電池模組供應商—AES-KY(6781)因搭上電動兩輪車及大型資料中心備援電池需求強勁列車，上市掛牌首日股價狂飆，美系外資則針對AES-KY發布初評報告，美系外資認為AES-KY目前股價已反應業績，給予「中立」評等，目標價450元。

AES-KY原為新普科非IT部門，於2020年獨立，主要營業項目為研發與製造高功率鋰電池模組，產品應用包含：輕量型電動載具與中大型工業儲能系統電池模組，公司亦積極搶進四輪電動車領域，目前與知名車廠合作中，希望3年後能有成果。

受惠於電動兩輪車需求強勁，且AES-KY長期耕耘中大型工業儲能系統電池模組出貨開始放量，AES-KY 2020年合併營收為63.07億元，較2019年成長約30%，以增資前股本6.38億元估算，每股盈餘為14.17元；今年前2月合併營收為17.1億元，較去年同期成長約95%。

目前電動兩輪車佔AES-KY營收比重逾90%，BBU佔不到10%，隨著新客戶加入，預估今年BBU佔營收比重可望突破10%。

由於歐美電動兩輪車持續快速成長，且資料中心進入收割期，目前AES-KY訂單能見度已達7月，AES-KY也樂觀看待今年營運，AES-KY預估，今年成長幅度應該不會低於去年；法人預估，AES-KY今年營運可望較去年成長20%到30%。

美系外資初評AES-KY報告指出，2020年AES-KY電動兩輪車營收約51.5億元，佔AES-KY營收約82%，我們預期2020年到2022年營收年複合成長率32%，高於過去的25%，主要是因新冠肺炎疫情改變了電動兩輪車的趨勢，並將歐盟/日本/美國推向高端市場，AES-KY可以提供電動兩輪車客製化電池組及一站式解決方案，滿足客戶差異化電源系統及機架設計需求，並通過全球電池安全性及可靠性認證。

在資料中心部分，美系外資表示，資料中心BBU將在未來幾年內提高AES-KY的營收，我們預估2020年的BBU營收為11.5億元，約佔整體營收18%，並預期2020年到2022年的年複合成長率為47%；我們預估，AES-KY的2021年/2022年每股盈餘為21元及25元，雖然長期來看，汽車/基站/工業BBU是新的成長動能，但相關項目看起來還早，而目前股價已反應業績，給予「中立」評等，目標價450元。

(時報資訊)