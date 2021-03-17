東港高中繁星錄取率55％創新高，頂大成績更是全壘打。（謝佳潾攝）

東港高中繁星錄取率55％創新高，頂大成績更是全壘打，台、清、交、成、政、北大、台師大、彰師大、高雄大、中興、中央、中山、中正、海大、暨大、東華等名校有18位同學錄取，而醫學院部分有1位同學通過中國醫牙醫第一階段、1位錄取中國醫藥學系。

東港高中指出，這次繁星以學生性向相符的方向推薦，尤其考上的科目都是熱門搶手的科系，如周姸妮錄取中國醫藥大學藥學系、蘇彤錄取台大化學工程系、吳竑逸錄取清大電機工程系、陳佳隆錄取清華大學生命科學院學士班、孔識鈞錄取交大電機工程系、成功大學曾俊翰錄取錄取環境工程系、郭貞妤錄取政大公共行政系……等，而高妍禎通過中國醫藥大學牙醫系第一階段，她的父親是牙醫，她也期望能繼承父親的衣缽。

東港高中說，學校3年前首次設立數理實驗班，經過2年多師生的辛勤付出，首屆的升學成績即表現優異，全班29位同學，此次繁星上榜19位，再加上已有2位以特殊選才途徑考取學校，可說是創校以來表現最為優異的一班。

而且，當中還有幾位同學都是國中會考成績5A的同學，3年前他們選擇留縣升學，也選讀數理實驗班，至今都有非常傑出的表現，可說是留縣升學的典範。

東港高中為獎勵留縣升學，將去年熱心社區人士捐助的100萬元，專款獎勵優秀國中畢業生選讀本校，特訂定相關辦法，其中最高成績5A＋＋作文滿級分可領取18000元獎學金、5A＋＋成績也有獎學金12000。

學校強調，明年除了數理實驗班之外，將再增設語言實驗班，相信可以讓東港高中學生更深化留縣升學之成效。

(中時 )