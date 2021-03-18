出口下滑，周三日本天然橡膠期貨收跌；受美國和中國的出貨量呈減拖累，日本2月份出口汽車的數量減少，且下降速度大於市場預期，重燃投資人對經濟復甦的擔憂，引發市場賣壓，致日本天然期膠回跌，而上海期膠則因庫存回補收揚近1%。
大阪OSE交易所指標8月期貨跌0.4%，報每公斤272.8日圓；新加坡SICOM-RSS3 4月期貨持平，報每公斤245.9美分，上海期貨交易所交易最活躍的5月期貨漲0.99%，收於每噸15300元人民幣。
亞洲現貨市場則全面走高，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲0.21%，報每公斤72.70泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲1.5%，報現貨價每公斤184.05美分。
市場人士表示，市場靜待聯邦公開市場委員會FOMC會議的結果，聯準會FED可能維持接近利率不變，投資人多持保持謹慎，推估天膠價格維持盤整走勢。(商品行情網)
(時報資訊)
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