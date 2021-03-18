年初部桃群聚傳染，讓台灣民眾又陷入惶恐、焦躁的情緒裡，堪稱北台灣長照安養中心首屈一指的八德榮家，在疫情趨緩後，邀請中國時報公益演唱團率多位資深藝人前來與500餘位安養住民一起歡唱找回往日情懷，掃去疫情帶來的心裡鬱卒。

出席活動演唱藝人(左起)文倩、澎澎、胡藝芬、凃佩岑。(圖/旺旺文教基金會提供)

身障勵志歌手文倩成長的故事讓多位住民為之動容。(圖/旺旺文教基金會提供)

素有台灣好媳婦的民歌手胡藝芬柔情似水的歌聲讓伯伯們陶醉不已。(圖/旺旺文教基金會提供)

活動出席藝人有80年代民歌時期，由孫建平老師所創的音樂磁場雙姝凃佩岑、胡藝芬，身障勵志歌手文倩，秀場天后澎澎等四位。出自於軍系家庭，素有台灣好媳婦之稱的胡藝芬，以柔情似水的歌聲讓伯伯陶醉在聲韻中；不為身障所苦的文倩，奮發向上的精神，與對父母堅持不放棄身障女的故事，讓在場多位住民與工作同仁為之動容，給全台身障朋友注入一股堅持走下去的強心針；昔日餐廳秀天后澎澎一出場，震驚全場有如時光隧道走入秀場，澎澎走下舞台邀請多位8、90歲高齡住民共同歌舞，及清唱多首歌家歌曲展現藝人多才多藝的本能，讓住民歡欣不已，有感道出＜歲月不曾在喜劇藝人身上留下痕跡＞。

昔日秀場天后澎澎載歌載舞與8、90歲住民歡唱共舞。(圖/旺旺文教基金會提供)

甫上任的家主任陳靜茹，親和委婉的與住民互動，彷彿將所有住民視為自家的父母長輩，讓首次造訪榮家的藝人、工作人員紛紛在打聽入住榮家的條件為何？想遊說周邊的長輩入住八德榮家。活動中，桃園巿政府社會局副局長劉思遠代表鄭文燦市長親臨會場向長輩們致意，並提供活動贊助金。

(中時新聞網)