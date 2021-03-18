環保團體17日公布高雄市林園、大寮區是全台PM10污染最嚴重的城市，高雄市長陳其邁18日強調，高市2020年已降低13.9％PM10，也正加速興達電廠第四座燃煤電廠提早一年或半年除役，中鋼也改乾式煉焦爐、室內儲存槽，四年來高雄前20大汙染源投資改善設備高達621億元。

台灣健康空氣行動聯盟17日發表2020年「PM10空品年報」，報告顯示，高雄市是全台PM10污染最嚴重的城市，第一名是林園區，第二名是大寮區。

陳其邁表示，2020年跟前一年比較，高市PM10降低了13.9％。除了興達電廠的降載停廠，也正加速第四座燃煤電廠可以提早一年或半年除役。另外，中鋼也改為乾式的煉焦爐，室內儲存槽也即將完工。

透過民間跟市政府的努力，高雄前20大的汙染源，也在這四年投資改善設備高達621億。

陳其邁進一步指出，希望高雄未來有幾座汽電共生廠，也希望協商希望能夠把它全部加速汰換成為燃氣的汽電共生的發電方式，也希望說透過更多環境監測或對健康照護的計畫，也都希望能夠全面提升至二級的健康預防，甚至到一二三級的健康的服務。

另外，工業用的鍋爐744座，在今年9月已經達標全部都改成燃氣的鍋爐，中鋼3座的燃煤的鍋爐，在3月1日停了第一座，在9月的時候剩下2座，會把它停掉，一方面能夠快速來減少空污，二方面也能夠兼顧到整個城市的發展。

(中時 )