陸委會主委邱太三18日表示，若大陸堅持兩岸交流須在九二共識的前提下，是強加對方進入自己的框架，是不公平的要求，應該找到最大的公約數、雙方創造「建設性模糊」，並對大陸提出「三大呼籲」，包含充分理解兩岸制度，價值觀差異、相互尊重，務實對話解決問題、為開展交流作出相對的努力。

邱太三向對岸提出「三大呼籲」，包括：一、兩岸應充分理解雙方制度、價值觀的差異，避免負面解讀及誤判，放棄強加台灣的政治框架及對抗舉措，尤其是停止在台海周邊的軍事威脅，正面、積極看待兩岸關係發展；二、是相互尊重、務實對話解決問題，105年總統蔡英文就職時曾表示，兩岸的對話溝通將維持現有的機制，「也尊重1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維」，進行溝通協商，達成若干共同認知與諒解的歷史事實。我方兩岸政策立場一貫、沒有改變，雙方應在此既有事實與政治基礎上，持續推動兩岸關係和平穩定發展；三、為開展交流作出相對的努力，「交流是雙向的」，疫情發生後，台灣與大陸均採取管制措施，未來在維護民眾健祉、兩岸良性互動基礎上，陸方也應做出相應調應，並且進一步恢復此前的單方交流限制，相信透過雙方的努力，疫情過後的「解封」，必定能讓兩岸迎來「春暖花開」。

雖然邱太三表示，不應將九二共識設為兩岸交流前提，但是又提到「尊重1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維」，顯示對大陸也在釋出善意。

(中時 )