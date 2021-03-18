中鴻調漲4月份內外銷盤價 熱軋每公噸漲500元 16:302021/03/18 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鴻（2014）宣佈調漲4月份內外銷盤價，全面調漲各項產品價格，其中內銷部份，熱軋調漲500元/噸、冷軋調漲500元/噸、鍍鋅調漲700元/噸。外銷部份，依產品及地區別調漲10~35美元/噸，實際報價視當地市場行情而定。 美元轉強＋外資匯出 新台幣匯率見拐點 外資讚聲響 環球晶喊上千元 (工商 ) #中鴻 #調漲 #盤價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《集中市場》外資止步3連賣 5日線到手 15:232021/03/18 財經 台積貼息 台指期外資保守 04:102021/03/18 證券．權證 《日股》日經重回3萬 東證30年新高 15:402021/03/18 財經 華碩配息26元打趴台積電 爆量買單搶進股價鎖漲停 13:012021/03/18 財經 開徵耗水費 工商界稱 應先鼓勵節水 04:102021/03/18 生活新聞 台積電再跌2元收602元 台股16400點得而復失 13:532021/03/18 財經 華碩近8％殖利率股價飆漲停 高殖利率受矚目 12:342021/03/18 財經 台股大盤上衝 航空雙雄不甩旅遊泡泡利多翻黑 10:512021/03/18 財經 10噸台東鳳梨釋迦 首航杜拜 04:102021/03/18 焦點要聞 《電子零件》台燿單旺價揚 外資喊進、上看144元 12:162021/03/18 財經 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 00:032021/03/18 財經 財經熱門新聞 吃掉台灣？一度放話幹掉鴻海 謝金河曝這家陸廠下場 - 財經 央行打炒房下重手 自然人第3戶貸款成數降至5.5成 - 財經 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 - 財經 高通5G晶片極缺 OPPO、小米轉單聯發科 - 財經 震撼！將來銀行陣前換將 總座劉奕成閃辭 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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