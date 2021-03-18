中鴻（2014）宣佈調漲4月份內外銷盤價，全面調漲各項產品價格，其中內銷部份，熱軋調漲500元/噸、冷軋調漲500元/噸、鍍鋅調漲700元/噸。外銷部份，依產品及地區別調漲10~35美元/噸，實際報價視當地市場行情而定。

(工商 )