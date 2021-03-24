全台水情吃緊，台灣西部旱象難解，有民進黨立委指出台北水價較為便宜，柯文哲直言，台北的水價大用戶的「平均水價」已漲逾2倍，並不像立委所說的比較便宜，還點名經濟部應檢討水價，不要轉移焦點。

有立委發現以一般家庭用水度數來說，「寸土寸金」的台北市水費竟比其他縣市更便宜，經濟部也表示會就此分析。柯文哲表示，台灣的水價一直非常低廉，在他擔任市長後，發現台北市的水價竟然已經將近20年沒有調漲，而低廉的水價背後是政府在補貼，用越多表示政府的補貼越多，這非常不合理。

柯文哲指出，在2016年，他提出合理調整水價的計畫，主要精神是一般用戶與省水戶不調，但用水大戶應該付出更多水費，這樣才符合公平正義。

柯文哲說，目前北市的做法是，一般家庭每月用水在20度以下的維持每度5元，不調整約佔6成；超過後逐步往上調漲。最高級距是每月超過1000度的大用水戶，從原先的每度7.6元調漲到20元，每度漲了近3倍。調整後，北水一般20口徑用戶，平均每月水價是20度168元、台水則是204元。

去年平均北水售水單價約11.11元、台水售水單價約10.96元，北水大用戶平均水價在104年時約為6.85元，109年約為16元，台北的水價不但不像立委所說的比較便宜，大用戶的「平均水價」，已漲了超過2倍。

柯文哲認為，以價制量的效果是，大用戶用水量從7654萬噸降到6893萬噸，減少將近一成，也讓台北市更有經費投入管線修漏汰換、設備整備擴充以及水源保育節約用水的工作，一年才能省下半座翡翠水庫。

柯文哲強調，「水價」一直都是政治問題，太便宜的水價，只是債留子孫、坐視資源浪費，請經濟部就事論事，檢討水價而不是轉移焦點，不只如此，更要全面檢討如何節水、防漏，讓水資源的使用更有效率，才可能讓臺灣真正擺脫缺水之苦。

(中時 )