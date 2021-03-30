地主張先生表示，他位在員水路旁的農牧用地，緊鄰國有財產署旁，他2010年5月底價是43萬8586元，換算每坪約5萬6935元，但他的土地縣府每坪收購不到2萬元。(吳建輝攝)

東彰道路北段新闢工程的花壇鄉到員林市林厝交流道，土地徵收協議價購到29日截止，民眾拿出對照表指，縣府協議價購金額比市價少，若不同意就要用更低的徵收市價收購，認為相當不合理。(吳建輝攝)

東彰路全長約28公里，分北段、中段、南延段開通，北段和南段工程尚待建設，北段起點從台74甲線東外環開始，行經花壇、大村、員林等，終點與台76線林厝交流道順接，私人農地就佔了將近9成，地主更是超過2000人。(吳建輝攝)

彰化縣議員張欣倩、賴澤民近日收到許多民眾陳情，指縣府辦理東彰快速道路用地徵收的協調價格與補償標準不一，且若不同意就要用更低的徵收價格強制徵收，根本恐嚇，對此縣府喊冤，表示協議價購目前已完成7成，徵收市價由估價師對徵收土地進行評議，協議價購是由縣府出資向民眾買地，算是保障民眾的補償方式，全程公開透明可受公評。

東彰路全長約28公里，分北段、中段、南延段開通，北段和南段工程尚待建設，北段起點從台74甲線東外環開始，行經花壇、大村、員林等，終點與台76線林厝交流道順接，私人農地就佔了將近9成，地主更是超過2000人。

地主張先生表示，他位在員水路旁的農牧用地，緊鄰國有財產署旁，他2010年5月底價是43萬8586元，換算每坪約5萬6935元，但他的土地縣府每坪收購不到2萬元，江先生也說，他的土地隔著一條東山排水，排水以北每平方公尺3700，以南卻高達8000，看得他們霧煞煞。

議員張欣倩、賴澤民都認為，縣府為改善交通環境，辦理相關工程用地取得並無不妥，但應該要給民眾公正且透明的方案，降低民眾配合公共建設的財產損失，協議價格竟然有明顯落差，認為縣府做得不夠嚴謹，未以民眾權益進行考量。

彰化縣政府表示，東彰道路北段新闢工程，部分土地所有權人對2016年間的市價徵收有異議，但縣府依土地徵收條例第30條第1項：「被徵收之土地，應按照徵收當期之市價補償其地價。」該工程自2018年11月5日始獲交通部公路總局核定補助，於2020年開始辦理用地取得作業，因此必須採取2020年前3年內的市價辦理土地徵收。

縣府工務處也指出，該項新闢工程在2020年1月13日通過基本設計審查及路線定線，即依據土地徴收條例規定辦理2次公聽會，並協議價購的查估委託，查估結果也邀請不動產估價學者和在地不動產估價查師審議通過，由於2016年的市價高於2020年前3年，也多次向地主說明，但少數地主仍未究原因，提出陳情，但針對部分協議價購與民眾認定的價格有落差，縣府均在公聽會中給予充分合理的說明。

(中時 )