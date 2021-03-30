鯉魚潭水庫展開清淤作業，30日國軍舉辦開工儀式，將與經濟部水利署中區水資源局、第3河川局，共同清出約24萬立方公尺的淤泥。（巫靜婷攝）

旱象難解，苗栗縣鯉魚潭水庫截至30日下午2時，水位為260.41公尺，再創下歷年新低紀錄，把握水庫乾涸期，經濟部水利署中區水資源局、第3河川局與陸軍第10軍團52工兵群，攜手擴大清淤作業，今日上午國軍於鯉魚潭水庫舉辦開工儀式，3單位預計清出24萬立方公尺的淤泥，增加水庫蓄水量。

鯉魚潭水庫面臨史上最嚴重旱情，當地居民直呼不曾看過水庫水位如此低，淹沒區幾乎見底，一覽無遺。把握枯水期，國軍首度加入鯉魚潭水庫清淤作業，開工儀式由國軍第5作戰區指揮官李兆明、水利署中區水資源局局長陳弘凷共同主持，大湖鄉長胡娘妹、卓蘭鎮長詹錦章等人出席參與。

鯉魚潭水庫管理中心主任鍾清源指出，水庫擴大清淤，台3線景山橋下游，由國軍、三河局、中水局3方共同進行，軍方預計清出6萬立方公尺、三河局8萬立方公尺、中水局10萬立方公尺，總計24萬立方公尺的淤泥，清出後由三河局評估放淤何處，預計放淤至大安溪河道容易被河川侵蝕處。

鯉魚潭水庫管理中心強調「清淤無上限」，鍾清源表示，清淤作業持續進行，將清到下雨水位上升，不能清了為止，而三河局、中水局早在26日已清淤出了土料，國軍負責鏟淤泥至高地，後續載運淤泥及放淤作業由三河局幫忙。鯉魚潭水庫管理中心希望搶在汛期來臨前，有效增加水庫蓄水量。

鯉魚潭水庫截至30日下午2時，水位260.41公尺，較2015年大旱時最低水位272公尺，還低了近12公尺，創歷年新低紀錄。鯉魚潭水庫管理中心表示，水庫滿水位是300公尺，呆水位為242.8公尺，目前水庫水位還沒低於呆水位，差距約10幾公尺。

(中時 )