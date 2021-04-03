環保局人員針對社口林宅水池進行溶氧及簡易水質測定。（台中市環保局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市定古蹟社口林宅水池數百隻魚群悠游，近期因久旱乾涸，所剩無幾而求助。中市環保局3日表示，經評估後，神岡區清潔隊日前以營建工地地下水資源緊急送水，順利拯救魚群；林宅管理者林克新也指出，這次林宅面臨30多年來最嚴重乾涸，連地下水井都抽不到水，魚池目前僅維持續命水量，日後將視水情再重新放養，希望早日再現水池生機。

神岡區的社口林宅在1875年改建完成，於1985年即公告為三級古蹟，百餘年古蹟近日竟傳出魚池久旱乾涸，大批魚群暴斃命危。中市環保局長陳宏益3日表示，接獲通報後，評估決定利用營建工地地下水資源拯救魚群，由神岡清潔隊動員1輛清溝車、6名清潔及稽查人力，輸送約5公噸水量，灌進魚池，並進行水質溶氧及簡易水質測定，順利完成解救魚群的任務。

林克新表示，林宅今年遇到30多年以來最嚴重的乾旱，魚池約百餘坪大小，過去飼養至少5、600隻以上的錦鯉魚、吳郭魚及金魚等各類魚群，生態豐富、環境清幽，吸引民眾遊憩。魚池早年靠農田灌溉水即足以因應，漸因灌溉水源不足，10多年前由文化局協助開挖地下水井，往年冬天偶遇旱季曾出現地下水源略少，但今年地下水井竟已數個月抽不到水，池水逐漸乾涸，魚群已所剩無幾，生命岌岌可危。

談起林宅水池魚群近來命運坎坷，林克新也相當不捨，他表示，去年入冬寒流來襲，攝氏10度以下的低溫，先後造成數百隻魚翻肚死亡，沒想到，再歷經長期乾涸，池水含氧量不夠，近期魚群又大量暴斃。他很感謝環保局緊急水援，因考量水情嚴峻也僅要求魚群能續命的水量，並趁此時機進行水池清淤，規劃1周後完成，未來將視水源狀況，再重新注水、放養魚群，希望早日度過乾旱，重現生機。

當地社口里長林三永則指出，經神岡區清潔隊緊急取水運送至水池，拯救池內的魚群，魚群獲得水源後瞬間活躍起來，附近鄰居及遊客也都很高興。

(中時 )