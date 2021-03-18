台南市衛生局今年發布前3年子宮頸癌篩檢涵蓋率僅55.5％，顯示近半婦女未落實篩檢，根據衛生福利部統計，子宮頸癌前病變患者約30％為30到39歲，而奇美醫學中心接受子宮頸抹片檢查個案中，篩檢率最低就是30至39歲，僅19％，醫師呼籲，從這些數據顯示，有許多應接受篩檢女性卻未落實篩檢，應提高警覺。

奇美醫學中心今天公布院方子宮頸癌篩檢統計，2011年1月至去年12月10年間，子宮頸癌篩檢12萬2522人次，陽性2909人，癌前病變968人，罹癌者323人；早期發現、早期治療造福超過1300個案家庭。

此外，奇美每年也為近300位大陸、越南、菲律賓及印尼等國婦女抹片篩檢，去年陽性需進一步評估病人24位。衛福部統計數據發現，有97％子宮頸癌前病變及早期(0至1期)子宮頸癌個案可透過簡單門診手術治癒；子宮頸癌醫療費隨著癌症期別嚴重度而增加，0至1期的花費由平均19萬到2至4期的47萬，整體相差近2.5倍，如能透過篩檢早期發現異常，除能大幅提升治癒率，更能節省醫療費用支出。

奇美醫婦女保健中心主任醫師洪雅珊說，婦女未篩檢主因醫師性別、不友善就診環境、無隱私、等候時間長，為提升婦女篩檢意願，打造專屬子宮頸抹片檢查室，獨立溫馨空間設計、周一至周六早上專屬醫師抹片檢查，單人進出確保隱私，檢查採單人使用拋棄式子宮頸擴張器和抹片刷，使用日本全自動診療椅，身障、行動不便者也能安全舒適篩檢。

(中時 )