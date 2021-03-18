美國參議院17日以98票對0票的表決結果，無異議通過華裔美籍戴琦（Katherine Tai）的美國首席貿易代表任命案，這也是美國近60年來，首度由亞裔女性及有色人種女性出任貿易代表。父母來自台灣的戴琦，2月出席參院聽證會時表示，會敦促中國履行第一階段貿易協議承諾，但未表明是否會對中國額外加稅。

參院全票通過 台移民之女戴琪出任美國貿易代表
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(工商 )

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