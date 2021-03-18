98票對0票 美參議院通過戴琦首席貿易代表任命案 22:532021/03/18 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國參議院17日以98票對0票的表決結果，無異議通過華裔美籍戴琦（Katherine Tai）的美國首席貿易代表任命案，這也是美國近60年來，首度由亞裔女性及有色人種女性出任貿易代表。父母來自台灣的戴琦，2月出席參院聽證會時表示，會敦促中國履行第一階段貿易協議承諾，但未表明是否會對中國額外加稅。 參院全票通過 台移民之女戴琪出任美國貿易代表 美陸外交高層將會晤 蕭美琴：有信心拜登將挺台 (工商 ) #參議院 #戴琦 #貿易代表 #任命案 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 AIT處長吃鳳梨、鳳梨酥 支持台灣鳳梨 15:222021/03/18 政治 不甩北京威脅 法國議員一定訪台 04:102021/03/18 焦點要聞 美議員籲增120億美元預算抗中 04:102021/03/18 國際大事 八里產專區投資啟動 侯友宜：值回票價 12:052021/03/18 寶島 美參院兩黨聯手推強硬抗中法案4月表決 白宮低調支持 18:082021/03/18 兩岸 中美高層會晤 中擬要求撤川普限制措施 11:142021/03/18 財經 美女荷官當招牌 南投警破百家樂狂吸賭金3000萬 14:322021/03/18 社會 今年來第二大筆 陸對美採購115.6萬噸玉米 04:102021/03/18 財經要聞 2＋2磋商 美向韓提抗中朝 04:102021/03/18 國際大事 立院設專案小組監督疫苗採購 藍黨團：程序合法且符合議事規則 20:232021/03/18 政治 立委憂純網銀「鯰魚變泥鰍」 黃天牧緊盯國票金併安泰銀 13:392021/03/18 財經 財經熱門新聞 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 - 財經 吃掉台灣？一度放話幹掉鴻海 謝金河曝這家陸廠下場 - 財經 東元經營權之爭才暫畫句點 少主黃育仁突辭所有職務 - 財經 「勤美之森」豪宅案地下水資源豐沛 願提供台積電中科廠備援取水 - 財經 - 工商 1分鐘讀財經》扯！壽險去年狂賺近2千億 僅一家發股息 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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