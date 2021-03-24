中國3月1日起禁止台灣鳳梨進口，有立委再爆料，連「鳳梨酥」都被禁止輸陸。民眾黨立法委員高虹安24日表示，接獲糕餅業者陳情，小三通外銷管道恐將禁止鳳梨酥輸陸，但經濟部卻毫不知情。但對此，衛生福利部食藥署表示，並無接獲中國禁止台灣鳳梨酥輸入之資訊。

高虹安24日在立法院經濟委員會質詢時指出，上午有糕餅業者向她陳情，業者收到合作的兩岸物流業者通知，中國海關關口口頭提醒「不要再送鳳梨酥過來了」，代表禁止台灣鳳梨酥進口。而高虹安說，日前陸媒也有報導指出因為鳳梨酥使用豬油，「現在台灣的豬油可能來自於美國進口的萊豬」進而遭到禁止。

經濟部次長曾文生表示，會盡快去了解，台灣政府不樂見大陸採取不正常的貿易手段，後續會持續關心並予以譴責。而衛福部食藥署也發出聲明，針對有關傳言中國禁止台灣鳳梨酥輸入一事，食藥署並無接獲中國禁止台灣鳳梨酥輸入之資訊。

(工商 )