中華航空高層異動，由曾經擔任過空服員、飛行員的資深副總經理高星潢出任華航總經理，創華航去軍方背景後首例。高星潢隨即發出上任後第一封給員工的公開信，形容他是「在華航永續經營的賽程中往前奔跑」，他心存感激，也以身在華航為榮，希望打造讓華航成為台灣首選的航空公司。

高星潢公開信如下：

各位親愛的同仁，大家好！

在這裡首先要感謝華航35年對我一路的栽培，也要謝謝所有同仁這些年對我的支持、幫助與關懷，今天起這個接力棒交到我的手中，我被授命在華航永續經營的賽程中接續往前奔跑，總經理這個職務，賦予我的是更巨大的責任，這其中同時也包含了大家對我的信任與期望。

華航是一個大家庭，任何一枝獨秀的個人是無法將華航撐起，也不足以在華航發展歷史上留下多深的印記，凡所有屬於華航的榮耀，都是來自每位同仁的努力，也惟有仰賴團隊的奮勉不懈，才能讓華航在告別一甲子之後，續往下一個60年進。

COVID-19 疫情衝撃了全球產業，航空產業落入了前所未見的低谷，過去一年航之所以能維持正常的運作，全體同仁得以在華航的羽翼下獲得保護，皆因我們優秀的團隊及健全的體制，在董事長帶領下，以靈活的營運策略，取得貨運營收上亮眼的表現，相信所有同仁與我一様，心存感念，並以身在華航為榮。

未來我將秉持值得信賴、邁向卓越的信念，遵法守規，拓展業務，讓華航成為台灣首選的航空公司。

總經理 高星潢

(中時 )