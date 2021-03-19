陸委會主委邱太三宣布將開放大陸商務人士來台，並且說期待兩岸可以找到一個最大公約數，即「建設性的模糊」，並呼籲「兩岸應積極落實協議，透過協議機制溝通處理攸關民眾健康安全的防疫、衛生、農產品檢疫檢驗等問題」。國民黨政策會專員呂謦煒質疑，這不是前言不對後語嗎？畢竟兩岸所簽下的「協議」，其實都基於「九二共識」才簽下，既然民進黨否定「九二共識」，那不是該把這些兩岸協議都廢掉？現在怎麼還要「積極落實」？

呂謦煒痛批，無論是民進黨政府苦苦哀求大陸不要停止的ECFA、大陸禁止輸入台灣鳳梨時民進黨呼籲大陸遵守的《兩岸農產品協議》，又或者是這次邱太三要求雙方要積極落實的兩岸協議，其實都是「九二共識」的傑作。明明民進黨口口聲聲否定「九二共識」，卻又呼籲兩岸要積極落實這些基於「九二共識」所簽署的協議，根本是「夭鬼假細禮」，真是顛三倒四、奇也怪哉！

呂謦煒指出，過去國民黨執政時堅持「九二共識」，簽署兩岸協議，台灣有怎麼樣嗎？反而中華民國在國際上走得出去，不僅多國給中華民國護照免簽證，國際會議上也時常能看到台灣代表的身影，台灣不僅沒被賣掉，主體性反而更為增強，兩岸關係也能夠維持得當，這就是基於《中華民國憲法》的「九二共識」，看起來或許過時，但是並不老舊，看起來雖不合身，但是合用。

呂謦煒表示，民進黨政府或許會發現，無論這個所謂的「建設性的模糊」怎麼繞，若還想維繫兩岸關係，兩岸論述上就繞不開基於《中華民國憲法》的「九二共識」及其內涵。就如同民主的生活方式也許大家不滿意，但是是目前為止世界最好的政治制度，在其他更變通或更有創意的方式未能被各方接受以前，「九二共識」畢竟是曾發揮過作用，現在也還持續在兩岸協議中存在的政治基礎。

呂謦煒也酸，如果民進黨到現在還覺得「九二共識」是「一國兩制」，對基於《中華民國憲法》的「九二共識」這個基本ＡＢＣ都不瞭解，那就是夏蟲不可語冰，根本不要肖想兩岸關係會有任何回春的跡象，也不要肖想會有什麼「建設性的模糊」。

(中時 )