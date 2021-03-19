鞋用需求復甦增溫，三芳（1307）去年第三季獲利翻倍躍進，營運擺脫虧損；第四季伴隨大陸、國際運動品牌訂單增溫加持，營收持穩攀揚，全年稅前淨利3.44億元，淨利2.18億元，EPS0.55元。董事會決議配發現金股息0.5元。

展望後市，三芳認為，疫情趨緩，客戶訂單回升，今年第一季旺季營運可望較去年同期成長；第二季本為淡季，但若疫情持續趨緩，則有望淡季不淡。下半年營運則有機會回到疫情前水準。

三芳目前台灣廠、大陸廠約各貢獻營收15％，越南廠、印尼廠則為51％及19％；最大客戶為Nike，其餘有Adidas、NB、 Puma等。大陸疫情相對穩定，歐美品牌鞋廠門市重啟，且運動賽事陸續開打，品牌鞋廠訂單回溫，三芳鞋材營運重啟推進力道。

Nike第三財季淨利14.5億美元，較前一年同期8.47億美元成長；預估全年營收將實現「低至中間」十位數增長。

Nike歐洲、中東與非洲地區（EMEA）原約45％實體門市關閉；目前約65％商店已恢復營業，或以減少營業時間方式營運。愛迪達(Adidas)經歷防疫封鎖後，目前95％門市已重新開業。

三芳指出，今年鞋類流行趨勢應以傳統人造皮為主。隨著疫情趨緩，運動、戶外等活動回溫，有利鞋類需求升溫、提振。不過，受貨櫃船運影響，增添原物料進貨變數，加上印尼廠區因疫情干擾，稼動率降溫，仍須謹慎因應。

因應皮革產業受到材料結構改變衝擊，三芳積極布局紗線、薄膜及醫療材料等新事業；營收佔比已提升至10％。品牌客戶經一段時間庫存調整後，市場氛圍較前熱絡，將積極與國際品牌協力開發新材料，強化生產靈活度。

(工商 )