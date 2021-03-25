韓式連鎖餐飲集團豆府(2752)董事會決議配息9元，今（25）日以每股參考價179.5元進行除息交易。豆府昨（24）日收於188.5元、創收盤新高價，今日續開高穩揚，最高上漲1.95％至183元，填息率約38.89％，早盤維持逾1％漲幅，於填息路上穩健前行。

豆府2020年合併營收創18.05億元新高、年增達29.43％。毛利率54.54％、營益率13.8％，優於前年53.56％、11.73％。歸屬母公司稅後淨利2.3億元、年增達77.43％，每股盈餘達10.29元、賺逾1股本，亦雙創新高。公司將於5月25日召開股東常會。

受惠展店效應顯現、春節連假帶動聚餐需求攀升、全台百貨商場推出活動集客，豆府2021年2月自結合併營收1.76億元，月增6.88％、年增達46.07％，創同期新高、歷史第三高。累計前2月合併營收3.49億元、年增達25.74％，續創同期新高。

展望後市，隨著3月步入餐飲傳統淡季，因國內疫情趨於穩定，豆府預期可望提高消費者外出用餐聚會頻率，對此更新「銅盤」、「北村豆腐家」、「韓姜熙的小廚房」3品牌菜單因應，除了優化既有料理，更新增多道全新料理。

豆府預期，在搭配新菜活動的助攻下，可望延續消費熱潮，同時看好國內市場力道回溫，將持續積極拓點，包括「飛機河粉」及「北村豆腐家」3月均將各新展1家門市，預期持續展店將增添營收動能。

(時報資訊)