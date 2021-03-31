影史經典《郵差》不僅曾獲奧斯卡最佳影片、最佳導演、最佳男主角、最佳原創音樂獎、最佳改編劇本獎等5項大獎提名，橫掃全球逾20項大獎，更是美國影史10大最賣座的外語片，將在4月9日以4K數位修復版本在全台盛大獻映。

《郵差》不僅拍出了詩人與郵差之間亦師亦友的動人情誼，片中絕美的海島風情與充滿南歐氛圍的配樂更擄獲全球粉絲的心，讓片中取景地西西里島與普羅奇達島變成爆紅的知名景點。

此外，導演麥克瑞福透露原本電影配樂找上了傳奇配樂師顏尼歐莫利克奈，因顏尼歐工作滿檔婉拒後，而請來曾擔任過他助手的路易斯巴卡洛夫，而路易斯的配樂簡約又甜蜜，深深觸動人心，完全符合電影《郵差》的意境，也讓路易斯在顏尼歐之前奪下奧斯卡最佳原創音樂獎，更獲權威外媒《舊金山紀事報》盛讚：「浪漫詩意且令人陶醉！」

《郵差》片中詩人與郵差之間的師徒情誼是最動人之處，而故事中郵差為了追求村裡第一美女，求助於詩人關於「愛」的詩句更是浪漫指數破表，導演麥克瑞福坦言：「他們的愛情就像紅酒一樣醉人，就像身處於全新世界一樣得快樂。」

配樂師路易斯巴卡洛夫認為女主角瑪莉雅葛瑞娜就像歌劇作品中的卡門一樣充滿魅力，因此費盡心力說服導演，用融合西班牙舞曲風格，打造出片中男女主角初次見面時迷人又動聽的配樂，而片中充滿南歐海島風味的音樂更讓影迷聽得如癡如醉。

此外，電影《郵差》的取景地更成為紅遍全球的熱門觀光景點，像是詩人與郵差討論寫詩時相聚的白色沙灘、詩人所住的地中海式建築以及普羅奇達島宛如童話世界的特殊蠟筆色彩建築都是影迷打卡熱點，讓電影魅力持續發燒。

(中時 )