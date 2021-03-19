證交所將於4月13日、14日及15日一連三天，於台北101大樓1樓證交所資訊展示中心舉辦「智慧製造」主題式業績發表會，共邀請9家上市公司參加，向投資大眾說明財務業務情形，透過聚焦主題產業的方式，展現產業競爭優勢，並提升上市公司資訊透明度。
與會九家公司包括：4月13日有迅得（6438）、辛耘（3583）、牧德（3563)出席，4月14日邀請直得（1597）、揚博（2493）、鈞興-KY（4571），最後一天4月15日由大量（3167）、東元（1504）及東台（4526）壓軸。
證交所指出，智慧製造產業為政府重點策略產業之一，近兩年在美中貿易衝突影響下，多項政策持續吸引台商回台投資、鼓勵業者投入智慧化轉型，加速智慧製造升級腳步。證交所為協助投資人聚焦產業基本面，本次特別規劃智慧製造產業為主題，邀請上述九家上市公司參與業績發表會，與投資人分享近期公司財務業務情形。
(工商 )
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